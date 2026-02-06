台灣高鐵迎新車印春聯 2/10起連7天開放索取

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣高鐵將迎接新世代列車N700ST，首部新車規劃8月抵台。台灣高鐵今天說，特別印製N700ST新車春聯，自2月10日至除夕夜2月16日，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取。

台灣高鐵發布新聞稿表示，2026年是啟動「高鐵2.0」工程全面提升服務品質的時刻，也是新世代列車正式到來台灣的年代，在這個承先啟後的關鍵時點，正積極準備各項推動「高鐵2.0」與迎接新世代列車的工作。

廣告 廣告

台灣高鐵表示，這次印製的春聯特別以「向新前行 共啓未來」為主題，搭配N700ST列車圖像，更別出心裁地以象徵高鐵的橘色為底、搭配喜慶的金色，同時結合馬年生肖，透過簡約線條生動展現奔馬姿態與朝氣，營造大吉大利的年節氛圍。

台灣高鐵表示，特別印製的N700ST新車春聯，將於2月10日至除夕夜2月16日，一連7天，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取，發送時間分別為上午9時及下午3時，每人限領一張，數量有限、送完為止。（編輯：張雅淨）1150206