台灣高鐵迎新車 尖峰運能兩階段升級目標拚增50%

（中央社記者黃巧雯高雄28日電）去年台灣高鐵全年旅運再創新高，首度突破8000萬人次，董事長史哲今天說，首部N700ST新世代列車8月運抵台灣，待新車全數上線，尖峰時段運能可提升25%，長遠願景尖峰運能提升50%。

台灣高鐵積極準備新世代列車N700ST引進後各項準備工作，被喻為N700ST未來在台灣的新家—左營基地增建第2車輛檢修廠，今天舉行上梁典禮，由交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁以及高鐵董事長史哲共同主持祈福儀式。

2025年高鐵全年旅運首度突破8000萬，達8207萬人次，再創新高。史哲致詞時表示，高鐵2007年1月通車初期日均運量可能僅4至6萬人次，疫情前達到16萬人次，去年日均運量增至22.5萬人次，較2024年成長約1.1萬人次。

史哲表示，近期週五、週六、週日幾乎每天運量都破30萬人次，每當看到數據，就知道與高雄積極推動演唱會經濟有關。

台灣高鐵為有效提升運能、提供旅客更舒適的旅運服務，2023年經董事會通過「新增高鐵列車組採購案」，參考日本最新N700S車種，打造12組專屬台灣高鐵的N700ST新世代列車，首部新車今年7月即可自日本出廠，預計8月運抵台灣。

陳世凱表示，這些年高鐵總共載運9.8億人次，對台灣經濟、民眾貢獻很大，他提到，今年8月首部新車運抵台灣後，期待明年8月能正式上線，服務全台灣民眾。

史哲指出，未來尖峰時刻運能將分兩階段提升，第一階段2028年底新車全數投入營運後，預計尖峰運能增加25%，第二階段願景希望尖峰運能增加50%，南北對開1小時12班列車，代表北高會有4班直達車，而未來最壅塞桃園、新竹尖峰時刻也會有一小時8班直達車。（編輯：李亨山）1150128