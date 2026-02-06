生活中心／綜合報導

台灣高鐵新世代列車N700ST即將在今年8月迎接第一組運抵台灣！為了與旅客大眾分享這份喜悅，台灣高鐵公司特別印製N700ST新車春聯，自2/10（二）至除夕夜2/16（一），一連7天，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取。發送時間分別為上午9:00及下午15:00，每人限領乙張，數量有限、送完為止，歡迎旅客於期限內踴躍索取。

台灣高鐵公司表示，2026年是啟動「高鐵2.0」工程全面提升服務品質的時刻，也是新世代列車正式到來台灣的年代，在這個承先啟後的關鍵時點，台灣高鐵公司刻正積極準備各項推動「高鐵2.0」與迎接新世代列車的工作。

廣告 廣告

台灣高鐵迎新車 送春聯 2/10-2/16歡迎索取

春聯特別以「向新前行 共啓未來」為主題，搭配N700ST列車圖像。（圖／民視新聞）

因此春聯特別以「向新前行 共啓未來」為主題，搭配N700ST列車圖像，更別出心裁地以象徵高鐵的橘色為底、搭配喜慶的金色。

台灣高鐵迎新車 送春聯 2/10-2/16歡迎索取

台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。（圖／民視新聞）

同時，結合馬年生肖，透過簡約線條生動展現奔馬姿態與朝氣，營造大吉大利的年節氛圍。台灣高鐵公司希望，藉著首度發送的新車春聯，展現提供旅客更加舒適、美好服務的滿滿心意！













原文出處：台灣高鐵迎新車 送春聯 2/10-2/16歡迎索取

更多民視新聞報導

沒空跑銀行換新鈔？台新、中信ATM也能領 門市地點一覽

賣盜版LV、BURBERRY侵權市值逾2億 仿冒精品集團15人被逮

OHCA仍成功搶回一命！葉克膜接力心導管創奇蹟

