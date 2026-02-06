台灣高鐵送新車春聯民眾詢問踴躍 決定提前2/9-2/15發送

高鐵台中站說明，12個車站新車春聯發送時間分別為上午9點及下午3點，每人限領乙張，數量有限、送完為止。（圖：台灣高鐵公司提供）

台灣高鐵新世代列車N700ST即將在今年8月迎接第一組運抵台灣！為了與旅客大眾分享這份喜悅，台灣高鐵公司印製N700ST新車春聯，原定從2月10日起到除夕夜2月16日，一連7天，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取。因為民眾詢問踴躍，高鐵公司決定提前從2月9日到小年夜2月15日供旅客免費領取。

高鐵台中站表示，發送時間仍為上午9點及下午3點，每人限領乙張，數量有限、送完為止，歡迎旅客於期限內踴躍索取。

台灣高鐵公司表示，2026年是啟動「高鐵2.0」工程全面提升服務品質的時刻，因此春聯特別以「向新前行 共啓未來」為主題，搭配N700ST列車圖像，更別出心裁地以象徵高鐵的橘色為底、搭配喜慶的金色。同時，結合馬年生肖，透過簡約線條生動展現奔馬姿態與朝氣，營造大吉大利的年節氛圍。（張文祿報導）