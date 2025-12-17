台灣高鐵通訊異常延誤事件 立委：疑人為疏失

（中央社記者余曉涵台北17日電）台灣高鐵日前發生通訊異常導致列車延誤，立委今天指人為疏失，且高鐵13日再度發生列車試運轉噴飛外側車蓋板事件。交通部次長林國顯表示，鐵道局已針對通訊異常事件進行調查。

立法院交通委員會今天邀請交通部、農業部及海洋委員會就「郵輪觀光、遊艇觀光暨藍色公路辦理情形及未來規劃」進行專題報告，並備質詢。

台灣高鐵日前發生通訊異常事件，造成4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人。

國民黨立法委員王鴻薇質詢指出，高鐵當時對外表示，造成設備異常原因還在調查中；但其實第一時間就發現有人為疏失，有「剪錯線」的問題，才導致訊號故障，希望交通部掌握狀況。

王鴻薇說，此外，12月13日高鐵車輛編組TR26發生外側車蓋板在行駛途中噴飛，還好當時是在農田區，若是在住宅區或人口稠密區域，將會非同小可。

交通部次長林國顯表示，會掌握各個事件，若涉及行車安全與周邊安全，都有必要要求鐵道局做專案查核。

林國顯說，針對台灣高鐵通訊異常事件，鐵道局已進行調查，但目前尚未有調查報告。

根據王鴻薇發布的新聞稿，高鐵執行列車出場正線試運轉測試，從燕巢總機廠到烏日基地，發現列車有多處刮痕及車側外蓋板遺失，且遺失數小時後才在高架橋下發現，還好遺失的地方是郊外，沒有造成人員損傷。（編輯：吳素柔）1141217