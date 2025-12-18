台灣高鐵「高速傳愛助學計畫」已募款1.9億！力邀藝人曾寶儀代言 史哲盼高鐵不僅速度更要帶來溫度

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台灣高鐵2026「高速傳愛助學計畫」明年元旦再次啟動，據高鐵統計，過去16年已募款逾1.91億元、還幫助逾4.1萬名孩童。本次特別邀請藝人曾寶儀代言，台灣高鐵董事長史哲指出，高鐵去年日均量為21.4萬人次，今年日均量更提升至22.4萬人次，尤其今年10月日均量達到23.7萬人次的歷史新高，已經是一票難求；他呼籲旅客搭乘列車時，可將座位前方的捐款信封袋拿出來，分享愛心給更多需要的人。他強調，高鐵不僅是帶來速度，也要帶來溫度。

廣告 廣告

台灣高鐵2026「高速傳愛助學計畫」明年元旦再次啟動，據高鐵統計，過去16年已募款逾1.91億元、還幫助逾4.1萬名孩童。（圖／記者盧逸峰攝）

曾寶儀笑稱，自己是高鐵的高度使用者，而且喜憨兒基金會一直都致力於公益，她呼籲民眾捐一筆錢就能幫助到公益團體，希望大家能捐助零錢、甚至大鈔，或是掃QR code捐助善款，讓愛能遍布全台灣。

本次台灣高鐵與喜憨兒基金會合作，史哲說明，基金會幫助憨兒從學習中找出各自的發展節奏、不斷前進。他更鼓勵各界踴躍透過「高速傳愛 助學計畫」捐款，不僅幫助讓憨兒學習、成長；更在基金會的努力下，進一步將喜憨兒親手製作的烘培點心「送愛偏鄉」，分享給更多需要支持與幫助的孩子與家庭，讓愛循環、無限延伸。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍則表示，基金會成立30年來，陪伴全台超過9,000位憨兒與家庭，從不安走向穩定，從依賴走向自立。本次能與台灣高鐵共同啟動「高速傳愛 助學計畫」對基金會來說意義深遠。因這次的核心就是「共融學習，讓愛升級」，希望各界共襄盛舉，將「高速」化成「愛的動能」，陪伴憨兒迎向更光明美好的未來。

曾寶儀呼籲民眾捐一筆錢就能幫助到公益團體，希望大家能捐助零錢、甚至大鈔，或是掃QR code捐助善款，讓愛能遍布全台灣。（圖／記者盧逸峰攝）

台灣高鐵公司說明，自2010年起每年推動「高速傳愛 助學計畫」協助多個公益團體募款，16年來已與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人台灣為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會、中華民國唐氏症基金會等團體合作，其募得款項均由公益團體統籌運用，累計募款超過1.91億元，成功幫助超過4.1萬名孩子透過學習快樂成長；為鼓勵旅客踴躍響應2026「高速傳愛 助學計畫」，活動期間凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6,000元，即可獲贈「高鐵ESG輕便摺傘」一支，呼籲大家一同為愛撐傘。

更多FTNN新聞網報導

高鐵寧靜車廂惹議！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」 坦言實務上難以做到親子車廂

用手機就能搞定！台鐵2026年新規則上路 單日訂票可買9張、APP預購更方便

大學生寒假返鄉列車加碼28班次 5折優惠16日開搶！

