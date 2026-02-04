台灣高麗菜真的「神」？旅外台人讚「又脆又甜」：國外像嚼蠟

有網友近日在PTT八卦板以「台灣高麗菜口感真的神還是過譽？」為題發文問卦。（翻攝自Pexels）

有網友近日在PTT八卦板以「台灣高麗菜口感真的神還是過譽？」為題發文問卦，表示因為自己沒吃過國外的高麗菜，所以好奇台灣高麗菜是否真的比國外來得香甜好吃，貼文一出隨即有許多網友留言力挺台灣高麗菜，直言是「世界第一」。

不少網友表示台灣高麗菜是「神中神 世界第一」「是真的好吃」，不少人分享在日本、歐洲、美國等地吃過高麗菜後，更加懷念台灣高麗菜的口感，「國外高麗菜 吃了會滴眼淚的 !!!」「國外很多像嚼蠟」。

有網友指出，特別是高山種植的高麗菜甜度與脆度更為突出，「高山的真的有夠甜」「最頂的是高山高麗菜」「高山的好吃 甜又脆」「高山種的高麗菜好吃到讓你懷疑人生」。

農糧署分享高麗菜料理關鍵

農糧署曾在臉書粉專說明，高麗菜（甘藍）依葉球緊實度，大致可分為「軟種」與「硬種」。其中，台灣最常見的軟種品種為日本引進的「初秋」，口感甜脆、葉脈細，適合各式料理；秋冬平地盛產的「雪翠」葉脈紋路較為突出，纖維細緻、清脆爽口，常用於快炒或切絲生食。至於硬種高麗菜，如「228」品種，外型扁平，因纖維較多，較適合燜煮、醃漬或作為餡料使用。

