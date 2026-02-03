台灣高麗菜過譽了？一票人讚「甜又好吃」：在國外會懷念

高麗菜是台灣人常吃的青菜之一，不少人更愛它的脆甜可口，不過有網友常聽到台灣高麗菜很好吃，但不知跟國外高麗菜的差異為何，好奇是不是被刻意吹捧過譽了，引起眾人熱議，且多數都贊同台灣高麗菜堪稱世界第一。

一名網友在PTT八卦板發文表示，聽大家一直吹捧台灣高麗菜真的會甜、好吃，不過自己沒吃過國外高麗菜，因此無法比較，所以每次看到大家說台灣高麗菜好吃，總覺得有點誇張，「台灣的高麗菜是真的很神，還是只是過譽？」

台灣高麗菜口感完勝國外

貼文引發熱議，眾人一面倒大推台灣高麗菜，「神中神，世界第一」、「世界第一啊，外國搶著買」、「台灣高麗菜沒有什麼好質疑的」、「真的比較甜比較好吃」、「高山的真的有夠甜」、「最頂的是高山高麗菜」、「台灣的用煮用炒都好吃」、「在國外最懷念台灣的炒高麗菜」。

也有人分享國外高麗菜的口感，「台灣的高麗菜是品種差異，國外很多像嚼蠟」、「歐洲高麗菜煮20分鐘還是跟鳳梨皮一樣」、「美國的溫帶高麗菜也是嚐不出味道，纖維又粗，吃菜像在啃樹皮」、「日本高麗菜除非切絲，不然口感超硬」、「拿國外進口品種來炒幾乎全部都是雷」、「進口的超噁，煮湯煮不爛」、「我吃過韓國跟美國的啊，硬到跟鬼一樣，不甜葉子厚，土味超重」。

台灣高麗菜常見3品種

農糧署介紹，高麗菜（甘藍）是台灣家庭常見菜餚之一，含膳食纖維、礦物質、維生素C、維生素K等營養。國內常見高麗菜依葉球緊實度大致分為軟種和硬種，軟種以日本引進的「初秋」最多，口感甜脆，葉脈較細，平地盛產的「雪翠」葉脈紋路較為突出，纖維細緻、清脆爽口，適合快炒或切絲生食；硬種則以「228」為主，外型扁平，因纖維較多，較適合做餡料或燜煮料理。

