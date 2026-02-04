台灣高麗菜過譽？網讚「甜又好吃」：國外吃到會懷念到哭

有網友在PTT八卦板發文質疑台灣高麗菜是否被過度吹捧，因自己沒吃過國外高麗菜無法比較，好奇台灣高麗菜究竟是真的很神還是只是過譽，引發熱烈討論，多數網友一面倒大讚台灣高麗菜堪稱世界第一。

高麗菜。（示意圖／中天新聞）

貼文一出立刻引起眾人共鳴，不少網友紛紛留言力挺台灣高麗菜。有網友表示「神中神，世界第一」、「外國搶著買」、「台灣高麗菜沒有什麼好質疑的」。也有人分享「真的比較甜比較好吃」、「高山的真的有夠甜」、「台灣的用煮用炒都好吃」、「在國外最懷念台灣的炒高麗菜」。

許多有國外經驗的網友則分享外國高麗菜的口感差異。有人指出「台灣的高麗菜是品種差異，國外很多像嚼蠟」、「歐洲高麗菜煮二十分鐘還是跟鳳梨皮一樣」、「美國的溫帶高麗菜也是嚐不出味道，纖維又粗，吃菜像在啃樹皮」、「日本高麗菜除非切絲，不然口感超硬」、「拿國外進口品種來炒幾乎全部都是雷」、「進口的超噁，煮湯煮不爛」。

事實上，農糧署曾在臉書粉絲專頁「鮮享農YA - 農糧署」介紹，高麗菜又稱甘藍，是台灣家庭常見菜餚之一，含有膳食纖維、礦物質、維生素C、維生素K等營養成分。除了炒食，也可加入火鍋、煮湯，或做成泡菜或菜捲，不同品種的高麗菜適合的料理方式也不同。

農糧署說明，國內常見高麗菜依葉球緊實度可大致分為軟種和硬種兩類。軟種以日本引進的「初秋」栽種最多，口感甜脆，葉脈較細，適合各式料理。秋冬平地盛產的「雪翠」葉脈紋路較為突出，纖維細緻、清脆爽口，適合快炒或切絲生食。硬種高麗菜則以「228」較為常見，外型扁平，因纖維較多，較適合做餡料，或以燜煮、醃製方式料理。

