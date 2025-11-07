台灣高齡化 台大醫院院長表態：支持補充保費改革

台大醫院院長余忠仁指出，工作人口在減少，保費一定減少，若要支應高齡化的支出，錢從哪裡來？（林周義攝）

補充保費改革喊卡，引發醫界熱議。今除了醫院協會理事長、中經院長都對衛福部改革方向給予肯定外，台大醫院院長余忠仁也開口表態，「當然還是支持執行」。他指出，工作人口在減少，保費一定下來，若要支應高齡化的支出，錢從哪裡來？

衛福部原規畫推動補充保費3方向改革，首先是導入結算制，利息、股利、租金1年分別超過2萬元就得繳補充保費，防堵拆單；獎金部分，起徵點從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上，讓高收入者的繳費門檻與最低薪者打平；單筆扣繳上限，則從1000萬調至5000萬，讓股息上億的資產階級多負擔保費，彌補弱勢需求。

消息出爐後，引發股民反彈，行政院6日晚間「急踩剎車」，表示行政院長卓榮泰已指示衛福部「廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫」。今日各界專家紛紛挺身而出，支持推動健保改革。

「當然還是支持執行」，余忠仁表示，目前保費的多來自於薪資，但投資、機會財，也是財源的一部分。面對人口高齡化，實際工作人口在減少，保費一定減少。

余忠仁說，如果要支應那麼多高齡化的健保需求，那財源要從哪裡來？補充保費本身是合理的，問題只是在如何徵收。

