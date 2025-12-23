台灣魚油價格驚人！網友算出「每千毫克成本」 比國外貴近2倍以上

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

魚油是常見保健食品，但有網友在Dcard指出，台灣市售魚油價格偏高，若以有效成分EPA+DHA單價計算，竟比國外品牌高出兩倍以上。

一名網友在Dcard閒聊版上以「台灣賣的魚油到底是在貴幾點的」為題發文。（示意圖／Pixabay）

一名網友在Dcard閒聊版上以「台灣賣的魚油到底是在貴幾點的」為題發文，該網友指出，自己原本購買「營養師輕食」魚油，一個月花費約900元，近期想尋找CP值更高的選擇，於是比較了多家品牌。結果發現，美鳳姐代言的大研生醫魚油每瓶售價1056元共60顆、每顆含504mg有效成分，換算下來每1000mg要價34.9元；相較之下，iHerb自有品牌California Gold Nutrition的Omega 800魚油，每瓶924元共90顆、每顆800mg，換算每1000mg僅12.8元，價格差距近三倍。

廣告 廣告

在多家品牌價格差距明顯的情況下，原PO質疑「台灣是進口魚油會跟進口車子一樣被課很高的關稅是嗎？還是真的這些在台灣賣保健品的都是躺著在賺，隨便一瓶魚油淨利都在50%以上？」

貼文曝光後引發熱議，有網友批評「台灣比較貴的東西一堆呀，你這只是冰山一角，而且跟法規有很大關係，不單單是關稅問題而已，你合法進口跟要合法販售，都是不一樣的法規在限制你，不是你準備好資料人家就會給你放行，最近的加熱菸就是個例子」、「健康食品都超貴」、「台灣很多產業根本沒有技術純靠代理轉手，再配合立法規範搞成變相特許或獨占」、「昨天才在比價發現台灣的真的貴到哭」。

更多FTNN新聞網報導

一直用錯？「壓軸」原意非最終登場 有趣國文冷知識引討論

換工作像翻書？27歲想找穩定技術職 人資：未滿一年很難過關

台大「肺結核接觸者通知」瘋傳！學生同堂課全中？連畢業多年校友都收到

