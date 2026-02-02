台灣魯冰花教育智庫成立！ 前部長們聚焦弱勢教育與城鄉差距

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕關注弱勢族群教育與城鄉資源落差的「台灣魯冰花教育智庫」昨晚(1日)舉辦成立大會。前考試院長黃榮村、前教育部長蔣偉寧、教育部次長朱俊彰與學者、校長齊聚一堂，展現跨世代、跨體制的教育政策對話平台正式成形。

包括前考試院院長黃榮村、前教育部長蔣偉寧、前考選部長周志宏(現任教授暨智庫研發長)、現任教育部次長朱俊彰、教育部前次長林騰蛟以及前立法院教育文化委員會主委翁金珠等出席支持，凸顯智庫在教育界的高度連結與公共影響力。

廣告 廣告

智庫執行長吳福濱說明，台灣魯冰花教育智庫成立的初衷，是希望讓教育政策討論回到「公平與弱勢」的核心價值。長期以來，台灣教育體系面臨城鄉差距擴大、家庭背景影響學習成就、弱勢學生支持不足等結構性問題，亟需透過系統性研究與跨界對話，提出具體政策建議。

智庫理事長何卓飛表示，未來將針對社會高度關注的教育政策議題，以及監察院與社會各界關心的教育議題，進行調查研究與政策評析，並定期對外發布研究成果，促進公共討論，提供政府決策與教育改革的重要參考。

台灣魯冰花教育智庫也同步公布2026年重點研究方向，包括單親家庭子女就學現況調查與支持策略，弱勢與偏鄉學生及家長社會情緒學習(SEL)覺知素養之推動。

何卓飛表示，單親家庭學生在學習與生活支持上的隱性困境，長期缺乏完整數據與政策回應，而SEL教育則是國際教育發展的重要趨勢，對於提升學生心理韌性、學習動機與社會適應能力具有關鍵意義，教育改革不能只停留在制度調整，更必須回應真實的學生處境，未來智庫將持續串聯學術界、教育現場、政策制定者與公民社會，打造一個以公共利益為導向的教育政策平台，讓弱勢學生的聲音能夠被看見，讓教育公平成為具體可行的政策行動。

黃榮村表示，提到魯冰花3個字，令人直接想到弱勢關懷，這是台灣教育必須更加重視的地方，魯冰花在台大校園處處可見，樂見教育智庫的成立。

朱俊彰指出，智庫核心成員如吳福濱長期協助教育部與家長端，溝通入學及升學制度問題；前部長蔣偉寧則是從過去就對偏鄉教育有很多想法，何卓飛則很重視社會情緒學習這塊，前銓敘部長周志宏等人長期參與教育部政策諮詢，很感念他們現在願意在民間結合一批志同道合的夥伴，持續協助偏鄉弱勢學生照顧，希望有更多機會，透過公私協力的角度與智庫合作。

智庫並選出周志宏擔任學術副理事長、黃榮輝擔任家長副理事長、薛春光擔任行政副理事長。

台灣魯冰花教育智庫昨晚成立，共同關注重要教育議題，貢獻專業跟經驗。(記者楊綿傑攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

週三就是「立春」！廖大乙：送走「破枯壞礙」迎好運

中部以北今低溫下探13度 明起回暖、週六再轉冷

今起降雨趨緩！週末「很強」冷空氣南下 吳德榮：平地低溫下探8度

北中部週一清晨有雨 週三明顯回暖到週五

