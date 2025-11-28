台灣鮮乳唯一！林鳳營榮獲國際三大品質風味獎肯定 以世界級的「濃純香」再創台灣乳品新標竿

台灣鮮乳市場再傳捷報！擁有30年歷史的領導品牌林鳳營鮮乳，今年一舉囊括三大國際權威食品獎項，成為全台唯一同時榮獲「Monde Selection世界品質評鑑大賞」、「ITI國際風味絕佳獎」以及「A.A. Taste Awards全球純粹品味評鑑」三項肯定的鮮乳品牌。面對國際評審嚴苛的風味盲測與科學檢驗，林鳳營鮮乳以100%台灣在地高品質乳源與超過1,200項檢驗的嚴格把關，成功讓「台灣味」的濃純香站上世界舞台，樹立乳品業界的品質新標竿。

唯一三大品質風味獎肯定：喝一口就知道的濃純香

榮獲有「食品界米其林」之稱的 ITI 國際風味絕佳獎：由世界知名主廚與飲品專家針對風味進行盲測評分，林鳳營鮮乳以其獨特的濃郁口感與清爽尾韻，獲得國際味蕾的一致推崇。

摘下被譽為「食品界奧斯卡」的 Monde Selection 世界品質評鑑大賞：評審團由米其林星級廚師、食品科學家及營養師組成，從感官評鑑、營養價值到包裝標示進行全方位審查，肯定林鳳營鮮乳的品質已達世界水準。

獲得 A.A. Taste Awards 全球純粹品味評鑑肯定：該獎項以Clean Label（潔淨標章）與永續為核心，表彰林鳳營鮮乳在製程透明與簡單配方、無添加的努力。



從牧場到餐桌：職人精神守護100%台灣高品質乳源

「喝一口就知道的濃純香，背後是無數細節的堅持。」林鳳營鮮乳能獲得國際肯定，關鍵在於對源頭的極致苛求。品牌長期深耕在地，堅持使用100%台灣生乳，並以契作制度與酪農建立緊密夥伴關係，透過「每日生乳指標監測」與「技術輔導」雙軌並行，協助契作牧場優化飼養環境、飼糧配方，使生乳品質持續提升，共同提升產業競爭力與永續發展。

1200項檢驗把關：以世界級標準回應消費者信賴

林鳳營鮮乳不僅在源頭用心，更建立了業界最高規格的食安防護網。從收乳、殺菌、填充包裝，到冷藏出廠運送，每一批次的林鳳營鮮乳上市前都必須通過超過1,200項的嚴格檢驗。這種對品質近乎偏執的要求，正是林鳳營鮮乳能連續通過國際三大獎項審查的底氣。

歡慶榮獲國際肯定，林鳳營鮮乳限時推出「榮耀肯定版」包裝！並於各大通路推出回饋活動，邀請全台消費者一同品嚐這份獲得世界級認證、屬於台灣人的濃純香。

以上訊息由林鳳營提供