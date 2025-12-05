台灣鯛事件下屬扛責記過 高市衛生局長僅受口頭告誡

高市衛生局副局長潘炤穎(左)、檢驗科科長林學慶(右)均記過處分，局長黃志中(中)僅受陳其邁口頭告誡。 圖：高雄市衛生局/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 高雄市政府衛生局檢驗「台灣鯛魚排」產品動物用藥，因檢驗科儀器因內部人員作業疏失導致檢驗結果錯誤一案，今(5)日衛生局除持續校正內部相關檢驗平台標準化及釐清檢討疏失，針對業務相關人員究責亦已完成。市府發言人項賓和轉述，局長黃志中因督導不周自請處分，市長陳其邁已對其提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

全聯「台灣鯛魚排」遭檢出含禁藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，口湖漁業生產合作社下架12萬包鯛魚片，業者第一時間下架回收，損失至少1200萬，經調查確認是高雄市衛生局人為疏失，合作社目前正全面清點此次事件所衍生的各項有形與無形損失，後續將委請律師與高雄市政府衛生局協調相關賠償事宜。

高雄市衛生局長黃志中昨日傍晚親上火線，召開記者會致歉，針對此次疏失所造成風波鄭重致歉，主動移送檢調釐清。今日相關人員懲處出爐，黃志中因督導不周自請處分，陳其邁對其提出嚴厲告誡，針對相關人員行政責任，今日上午即依違失人員身分屬性分別召開公務人員考績會、職工考核委員會追究其行政責任，涉案陳姓臨時人員亦到會說明。

衛生局表示，業務相關違失人員經會議決議，包括副局長潘炤穎、主任秘書廖哲宏、檢驗科科長林學慶及陳姓股長等4人，因督導不周致生不良後果，依「高雄市政府及所屬機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定，分別予以記過一次至二次不等之處分；已離職陳姓臨時人員及簡姓研究助理，因執行業務嚴重疏忽，貽誤公務，情節嚴重，依「高雄市政府衛生局勞工工作規則規定」，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

高市府今再次向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，衛生局並已派員當面向業者致歉及做後續處理，應負之責絕不迴避，衛生局也將記取本次教訓，加強落實檢驗標準管控及資訊透明，務使類似情事不再發生。

