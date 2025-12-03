台灣鯛排禁藥羅生門 追抽驗端 合作社未檢出 高市指不同檢體

台灣鯛排被高雄市衛生局驗出禁藥恩氟喹啉羧酸，供應商雲林縣口湖漁類生產合作社2日在官網公布SGS檢驗報告，顯示未檢出。高雄市政府衛生局3日聲明，指市府抽驗與業者自行外部送驗樣品為「不同檢體」；合作社回應說，「都是同一池魚塭抓的魚」；雲林縣農業處已到養殖場採樣送檢，結果預計下周出爐，若未驗出禁藥，將追查抽驗端。不過雲林地檢署已立案調查。

台灣鯛驗出禁藥引發高度關注，但過程卻出現羅生門。口湖漁類生產合作社前天晚間在官網發聲明澄清，指隨機抽樣同商品的不同批號，經送交公正單位SGS檢測，並未檢測出恩氟喹啉羧酸；針對原料來源，於捕撈、宰殺前均已依法進行檢驗，結果同樣未檢出動物用藥。

不過，高雄市衛生局昨卻發聲明，指10月14日採檢的台灣鯛魚排為完整包裝，經抽驗檢出違規動物用藥；對於供應商自行送驗不同批號樣品卻未檢出，強調兩者檢體不同、採樣及檢驗程序獨立，結果不能互相替代；若業者對檢驗結果有異議，可在15天內申請複驗，該局將以原檢體於3日內完成檢驗並通知結果。但截至3日下午5時，尚未接獲業者申請複驗。

口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評3日指出，都是同一池魚塭抓的魚，但不是同一隻魚，將配合高市衛生局申請複驗；另雲林縣農業處也到魚塭採樣送檢，正等待報告出爐中。