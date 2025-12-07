台灣鯛早非當年的吳郭魚！他專業整理6大QA：品質好到可做生魚片

台灣鯛是國內漁業經過多年改良的魚，肉質更好，受到美國等喜愛。取自農業科技專案計畫服務網



台灣鯛日前爆出檢出禁藥的烏龍事件，引起社會關注，網路也出現各種資訊，許多內容卻不正確。為此，嘉義縣農業處漁業科長張建成昨（12/6）在臉書整理出6大Q&A，希望讓大家對台灣鯛有更多了解。

首先，有民眾直言「吳郭魚就吳郭魚，叫什麼鯛？」，張建成解釋，「台灣鯛」是改良過、品質更好及穩定的吳郭魚。多年來透過育種、養殖及加工技術提升，魚肉口感更佳、品質更一致，是台灣養殖漁業的驕傲，是台灣水產的精品，不是改名漂白，而是品質升級的證明。

不只是品質升級，取名也外銷考量。張建成說，台灣是第一個將吳郭魚賣到美國的國家，但2002年以後，中國吳郭魚銷美數量超過台灣，為了做出市場區隔，改以「台灣吳郭魚」品牌行銷，後來因吳郭魚是慈鯛科魚類，所以命名「台灣鯛」。

也有民眾疑惑，雖然高雄衛生局稱設定被改為10倍，但如果數值為0，乘10倍應該還是0，是不是代表真有驗出禁藥？

張建成直言，不是這樣解讀，檢驗報告上會註明可檢出之最低濃度，也就是儀器檢測的偵測極限。所以在標準作業程序，低於偵測極限的訊號（數值），是不具意義視為背景雜訊，應判定為「未檢出」/「陰性」；而高雄衞生局因發生人為疏失，讓這個雜訊被乘上10倍後，數值變成高於偵測極限值，就被誤判定「檢出」/「陽性」，導致本次烏龍事件。

另有民眾質疑「吳郭魚不是臭水溝就能活的魚嗎？所以要少吃吳郭魚。」張建成則說，重點是台灣鯛並不是養在臭水溝。在很多水域裏都可以發現吳郭魚，表示這隻魚對環境變化及疫病的抵抗力都強，那養在魚塭裏就較其他魚種容易照顧些，反而不用擔心亂用藥問題，因此台灣鯛其實更值得我們信賴。

他強調， 「耐活」不代表「髒水養」，吳郭魚確實在一般水域耐受力高，所以很常被發現；但專業的台灣鯛養殖池水，可需經過細心照料而維持穩定藻水的，也因為有良好的水質環境，才能養出好品質及風味魚肉。

他指出，台灣鯛是經過專業及標準化管理，且是用配方飼料養殖，都已是外銷等級的魚種，如果還被貼上「髒水養」、「豬糞水養」、「臭水溝水養」舊標籤，是污名化，真的很冤。

還有民眾提到，台灣鯛又叫吳郭魚、南洋鯽仔、南洋鮐仔、非洲鯽、羅非魚，為什麼這麼多名字？張建成表示，這些名字正好可以述說這隻魚在台灣的故事，而從以前的「吳郭魚」到現在的「台灣鯛」，也見證了這隻魚養殖的蛻變。

張建成進一步說明，吳郭魚原產於非洲，1946年由吳振輝與郭啟彰從新加坡引進台灣，當時以這兩人姓氏紀念取名吳郭魚；也因為是從南洋國家引進，所以又有南洋鯽仔、南洋鮐仔之名；在中國、香港、新加坡、馬來西亞等地則稱牠羅非魚、非洲鯽。

大家現在所吃的吳郭魚，已經不是當初吳郭兩人引進時的品種了，而是經過多年雜交改良的成果，而且從養殖到加工都嚴格把關的優質吳郭魚，因此稱為「台灣鯛」。

最後，吳郭魚並非大家以為的平凡，張建成說， 吳郭魚是平凡中的不平凡，牠極強的適應力、高產量和營養價值，成為全球最普遍的平價食用魚類，其每百公克魚肉含有20-23公克的高品質蛋白質，且只有1-2公克脂肪，不僅滿足一般飲食，更是有助於追求增肌、提高飽腹感的魚。

張建成指出，台灣鯛品質有別一般吳郭魚，在美國市場粘著度很高，而且價格也很好。全球有多達10多個國家出口吳郭魚片至美國，平均價格為每公斤4.59美元，而台灣鯛魚片價格達10.46美元，受美國中高端市場肯定。

「台灣鯛可以成為美味生魚片，大家有沒有很驚豔！」張建成說，像東晟水產、口湖合作社等就專門生產生食級魚片，外銷至歐美日韓等國。

