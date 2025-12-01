台灣鯛檢出禁用抗生素 1.3萬包下肚
全聯販售的台灣鯛魚排檢出不准使用的殺菌劑「恩氟喹啉羧酸」，貨源來自雲林東勢鄉一家養殖戶，一萬五六二四包全數賣給全聯，銷售到十八個縣市，估一萬三千多包已被吃下肚。此為國內首次在養殖台灣鯛中檢出此禁藥，農業部執行移動管制，抽驗釐清藥物來源。
高雄市衛生局今年十月抽驗市售水產品，在全聯路竹中正分公司所販售台灣鯛魚排檢出「恩氟喹啉羧酸」含量○點○二八ppm。十一月廿六日收到違規報告，次日派員追查產品來自雲林縣。雲縣衛生局查出該批鯛魚排由東勢鄉許姓養殖戶供貨給縣內合作社，再出貨全聯。
雲縣衛生局聯繫全聯台北總公司下架這批效期至二○二七年九月十五日、十六日的鯛魚排，同批共進貨一萬五六二四片，已賣出一萬三七九三片，回收一八三一片。全聯在全台十八縣市、三六九家門市販賣這批問題鯛魚排，僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣四縣市未受波及。
雲縣農業處、動植物防疫所昨到供貨的許姓養殖戶養殖池進行移動管制，並採集魚體、飼料、底泥、池水樣本送驗。許姓養殖戶承租二池魚池飼養，去年放養五萬尾魚苗，其中一池今年九月出貨給合作社，另一池仍在養殖中。初步調查發現，魚池周邊環境單純，未有大排水溝、畜禽場，現場未查獲可疑藥品或遭檢出的抗菌劑。
面對藥檢不合格，許姓養殖戶指自己地下水養魚近卅年，沒用過這支藥，不解為何被檢出。合作社則是今年首次向許姓業者進貨，但進貨前於今年八月廿日，九月一日抽驗都未檢出。合作社強調，九月一日起四次自主檢驗，均未檢出動物用藥。
雲林縣李姓縣民為減重控制飲食，近三個月來常到全聯買鯛魚排，以補充蛋白質，有時一周購買數次，得知魚排有藥物殘留，他震驚地說「不敢再去買了」。
恩氟喹啉羧酸為廣效性抗生素，林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海指出，如過量食用，可能引起腸胃不適、損害腎功能。這次鯛魚排驗出○點○二八ppm，劑量雖很低，腸胃較敏感者食用後，仍可能出現腹脹、腹瀉，過敏族群則易引發蕁麻疹。
顏宗海說，使用抗生素後，容易引起蕁麻疹，這是常見的藥物過敏反應，有些人以為自己對海鮮漁產品過敏，其實是接觸到殘留用藥。抗生素如遭濫用、不當使用，長期下來，動物及其排泄物中將持續傳播抗藥性基因，進一步汙染環境，恐對人類健康構成嚴重威脅。
