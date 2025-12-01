台灣鯛檢出禁藥來自雲林 全聯全國18縣市進貨 僅4縣市倖免

台灣鯛檢出禁藥魚品來自雲林，全聯全國十八縣市進貨，僅四縣市倖免。（記者陳正芬翻攝）

記者陳正芬／雲林報導

全聯高雄門市販售台灣鯛魚排，遭檢出不得檢出的動物用藥，其產品來自雲林縣，雲縣衛生局一日接獲通報立即前往公或合作社抽驗稽查，並進行在養二萬多尾魚移動管制， 全聯供貨全台十八縣市，僅花蓮、連江及基隆、花蓮四縣市倖免。

雲縣衛生局已連繫全聯總公司將效期二○二七年九月十五、十六日產品共計一萬五千多包進行下架。並與雲林縣動植物防疫所等前往合作社及養殖場抽驗、稽查，估計已出貨量約三一二五公斤。

農業處並對養殖業者放養兩處約五萬尾，九月初貨一批後，目前未供貨在養魚約二萬尾進行移動管制，並對餵養飼料及池水等送驗，同時對養殖場附近無畜禽場等，養殖許姓業者對魚隻被檢出不應檢出的藥物殘留覺得納悶與不解。

衛生局追查，全聯下午回報，全台賣出一萬三七九三片，回收一八三一片，全台僅花蓮、連江(沒全聯門市)及基隆、花蓮四縣市倖免。