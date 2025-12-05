台灣鯛檢驗出包！高市衛生局多人受懲 局長自請處分遭市長嚴厲告誡

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府衛生局檢驗「台灣鯛魚排」產品動物用藥，因檢驗科儀器因內部人員作業疏失導致檢驗結果錯誤一案，今（5）日衛生局除持續校正內部相關檢驗平台標準化及釐清檢討疏失，針對業務相關人員究責亦已完成。市府發言人項賓和轉述，局長黃志中因督導不周已自請處分，市長已對局長提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

另業務相關違失人員包括潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長分別予以記過一次至二次不等之處分；已離職陳姓臨時人員及簡姓研究助理，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

衛生局表示，針對相關人員行政責任，今日上午即依違失人員身分屬性分別召開公務人員考績會、職工考核委員會追究其行政責任，涉案陳姓臨時人員亦到會說明。除局長已向市長自請處分，另經會議決議以潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長等4人，因督導不周致生不良後果，依「高雄市政府及所屬機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定，分別記過一次至二次不等；離職之陳姓臨時人員及簡姓研究助理因執行業務嚴重疏忽，貽誤公務，情節嚴重，依「高雄市政府衛生局勞工工作規則規定」，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

高市府今再次向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，衛生局並已派員當面向業者致歉及做後續處理，應負之責絕不迴避。衛生局將記取本次教訓，加強落實檢驗標準管控及資訊透明，務使類似情事不再發生。（圖╱高市府提供）