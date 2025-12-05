台灣鯛檢驗烏龍懲處結果出爐 高雄市衛生局長自請處分

高雄市衛生局長黃志中因督導不周，已自請處分。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市衛生局檢驗「台灣鯛魚排」產品動物用藥，檢驗科儀器因內部人員疏失，導致檢驗結果錯誤，今(5日)衛生局除持續校正相關檢驗平台標準化及檢討疏失，相關人員究責也已完成。新聞局長項賓和轉述，局長黃志中因督導不周自請處分，市長已對局長提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

至於業務相關違失人員，包括衛生局副局長潘炤穎、主任秘書、檢驗科林姓科長及陳姓股長，分別予以記過一次至二次不等之處分；已離職陳姓臨時人員及簡姓研究助理，分別予以記過二次至記一大過不等的行政懲處。

衛生局表示，針對相關人員行政責任，今天上午即依違失人員身分屬性分別召開公務人員考績會、職工考核委員會追究其行政責任，涉案陳姓臨時人員也到會說明。除黃志中已向市長自請處分，另經會議決議以潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長等4人，因督導不周致生不良後果，依「高雄市政府及所屬機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定，分別記過一次至二次不等；離職之陳姓臨時人員及簡姓研究助理因執行業務嚴重疏忽，貽誤公務，情節嚴重，依「高雄市政府衛生局勞工工作規則規定」，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

高市府今再次向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，衛生局並已派員當面向業者致歉及做後續處理，應負之責絕不迴避。衛生局將記取本次教訓，加強落實檢驗標準管控及資訊透明，務使類似情事不再發生。

