台灣鯛檢驗烏龍案 食藥署證實儀器遭誤設 電腦帳密共用需改善

高雄市爆出鯛魚排動物用藥超標烏龍案，食藥署昨派員到高雄了解情況，發現儀器確實被誤設，且電腦的帳號、密碼是共用的。（示意圖／中時資料照）

高雄市爆出鯛魚排動物用藥超標烏龍案，食藥署昨派員到高雄了解情況，發現儀器確實被誤設，且電腦的帳號、密碼是共用的。食藥署指出，主管、操作的人員，都各自要有不同的權限，才方便之後的管理跟紀錄的追溯，將要求實驗室改善。

高市衛生局日前抽查全聯販售的「台灣鯛魚排」驗出動物禁藥，相關產品被下架，導致業者蒙受損失，後被證實為儀器檢驗條件遭人為設定錯誤，導致檢驗值誤差10倍的烏龍事件。

食藥署監管組長遲蘭慧表示，昨天去高雄市衛生局去了解發生事情的原因，針對於這次事件的儀器，確實是誤設定成標準品的10倍，也就是說注射量是比標準品多10倍。另外，食藥署也發現儀器的電腦，帳號密碼是共用的。

遲蘭慧表示，實際上每個人都要有自己的帳密，包含像是主管，或者是操作的人員，都各自要有不同的權限，方便之後的管理跟紀錄的追溯。食藥署呼籲實驗室，應重新檢視品質管理的規範，一些比較不足的部分，需要去修正SOP，並且修正後應讓所有人員知道。

