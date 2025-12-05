台灣鯛烏龍案究責 高市衛生局長口頭告誡
高雄市衛生局因內部人員擅自更動儀器設定條件，導致全聯販售台灣鯛魚排驗出不得檢出的用藥「恩氟喹啉羧酸」，市長陳其邁昨對全聯及養殖業者二度道歉，表示除移送檢調偵辦，並要求衛生局追究相關人員責任，副局長潘炤穎等4人被記過處分，局長黃志中僅被陳「嚴厲告誡」。
陳其邁指出，衛生局檢驗錯誤，是因一名操作人員違反作業程序，罕見更改後台參數導致，「疏失錯誤非常不應該」，司法會調查釐清是故意還是疏失，會嚴厲要求衛生局追究責任，把藥物檢驗平台校正標準化，並負起相關賠償責任。黃志中指會按照國賠，「該負責就負責」。
市議員陳麗娜昨批陳其邁市府團隊失序，質疑市長遇狀況已多次震怒、道歉，但「道歉愈多，螺絲掉愈多」，市府系統性失能問題已浮上檯面。她強調，台灣鯛事件並非單一錯誤，是衛生局長期治理失效的結果，局長不下台、衛生局不大換血，再多道歉也無法止血。
衛生局查出，離職陳姓女助理研究員違規變更關鍵參數，數據被放大10倍，坦承檢驗出錯，目前涉案儀器管制中，衛福部食藥署昨也派員南下查驗相關程序、紀錄，釐清經過。食藥署會例行訪視各地實驗室，但因檢驗意外而派員協助，此為歷來首見。
陳女前天深夜被帶往高雄市刑大調查，昨凌晨獲釋，衛生局將全案依偽造文書罪移送檢方偵辦。衛生局11月14日檢驗效期2027年9月16日批號的台灣鯛魚排，驗出不得檢出的藥品，26日複驗仍檢出，並對外公布。陳女11月4日離職。
高市府的處分最高層級到衛生局副局長，局長黃志中以督導不周自請處分，陳其邁對黃嚴厲告誡，要求全面檢討，不准再犯。因業務違失被處分者包括副局長潘炤穎、主秘廖哲宏、檢驗科長林學慶及陳姓股長，分別記過1次至2次不等；陳女及簡姓研究助理，則記過2次、1大過。衛生局昨即舉行公務人員考績會、職工考核委員會追究行政責任。
高市府昨再向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響的消費者致歉，衛生局將記取教訓，加強落實管控，防止類似情事再發生。
