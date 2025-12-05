台灣鯛烏龍檢驗事件 陳其邁三度致歉：賠償養殖戶及全聯所有損失

陳其邁三度致歉，強調會賠償養殖戶及全聯所有損失。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，結果竟3度轉折，最終全案竟是一場烏龍；對此。市長陳其邁今(5日)上午受訪時三度致歉，強調此次事件是操作同仁違反標準作業程序，「罕見的更改電腦後台參數設定」，全案已移送檢調，針對養殖戶與全聯的損失，市府將負起所有賠償責任。

對此烏龍事件，市長陳其邁今天上午受訪表示，因為衛生局檢驗錯誤，他要對全聯及養殖業者道歉，非常不好意思，因為操作同仁違反標準作業程序，「罕見的更改電腦後台參數設定」，這種疏失錯誤非常不應該，市府已立刻移送檢調單位，藉由司法調查，釐清到底這個錯誤是故意或疏失，以釐清事件真相。

陳其邁強調，他也嚴厲要求衛生局，追究相關人員責任，應該把藥物檢驗平台，重新校正標準化，再進行其他藥品檢驗，維持檢驗最嚴格的標準作業程序。

針對養殖戶的損失，陳其邁也請衛生局立刻與養殖戶與全聯聯繫，將負起所有賠償責任。他再次表達誠摯歉意說，衛生局未來檢驗務必落實標準程序，今天FDA會陪同衛生局繼行相關儀器標準化與校正工作，他要求衛生局要記取教訓，落實檢驗標準與資訊透明，最後再次表達歉意。

對於這位衛生局的操作人員，陳其邁說，警方昨天找到該位同仁，了解什麼原因要更改參數，目前案件偵辦中，他不方便多說。此次事件他也將追究責任，包括相關主管與檢驗人員。

