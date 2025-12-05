台灣鯛烏龍檢驗事件 高市衛生局：第二人覆核但未注意參數遭變動

高雄市衛生局長黃志中強調，有第二個人把整個程序又跑過一遍，但未重新檢視設定有沒有變更，這是錯誤的。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，結果全案竟是一場烏龍！外界質疑衛生局為何沒有覆核？對此，衛生局長黃志中今(5日)陪同市長陳其邁出席活動受訪說，有第二個人把整個程序又跑過一遍，但未重新檢視設定有沒有變更，這是錯誤的。至於懲處層級，他透露會到副局長。

黃志中表示，養殖業者提出質疑後，衛生局重新檢視，是複驗之後的第三次，包括報告產出，QA、QC等條件，再回到電腦後台，所以程序比較複雜，到昨天發現電腦後台，過去沒有人會去動，但這次卻去動了設定。

被問到「如何確定是這位助理動了設定？」黃志中說，因為這台機器就是這位助理操作的，電腦都會記錄；至於是否有找過當事人詢問為什麼要調整參數條件？他指出，檢警已經調查，這部分他未被告知了解，但是當事人有承認沒錯。

媒體質疑「為何沒有第二位覆核？」黃志中強調，有第二個人又做了一次，按照慣性把整個程序跑過一遍，但未重新檢視設定有沒有變更，這是錯誤的，「應注意卻被變動，這是錯誤的！」

針對檢驗結果於上月27日出來，為何過了5天至一週，衛生局才發現電腦設定有問題？黃志中說，業者提出質疑後隔一天 ，衛生局發現業者說的送驗產品，與衛生局採檢的這批不一樣，出產日期差了一天；後來衛生局再度思考，有哪個環節可能出問題，由於覆核的程序比較繁瑣，不只這一樣，同批的檢查報告都得重新檢視。

針對複查狀況，黃志中解釋，從一開始的樣本檢查疏失，包括取樣有沒有問題，都要一步步去做，通常的程序是衛生局會去市面上採樣，重新進行一遍，檢視有無符合規定，這種重新檢視比較繁瑣、需要時間。

針對後續究責部分，黃志中說，市長已經說明，究責不會只是操作人員，相關主管也會究責，目前層級是到副局長。至於面對求償，他強調按照國賠，應該負責就負責。

