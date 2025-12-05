台灣鯛烏龍檢驗懲處出爐 衛生局長自請處分、檢驗小組全面追責

全聯台灣鯛魚排禁藥檢驗案逆轉，高市衛生局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）4日傍晚為檢驗疏失道歉。高市府衛生局提供



高市府衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因內部人員操作疏失更動儀器設定，導致檢驗數值被放大、誤判為含禁藥，引發輿論。衛生局今（12/5）再次向業者與消費者致歉，並公布懲處結果。市府發言人項賓和表示，衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁也對其提出嚴厲告誡，要求全面檢討並徹底改善流程，強調「不能再犯第二次」。

衛生局指出，除局長黃志中自請處分外，涉及督導不周的副局長潘潘炤穎、主任秘書廖姓人員、檢驗科林科長與陳股長，分別被記過一至二次不等。

衛生局進一步說明，另執行檢驗業務的陳姓臨時人員與簡姓研究助理因重大疏失遭記過兩次至記一大過。以上懲處均於今日上午完成公務員考績會及職工考核委員會程序。

衛生局強調，已著手校正全數檢驗平台並全面檢討作業流程，同時派員向雲林口湖漁類生產合作社與全聯親自致歉，後續賠償與補償作業將依程序處理。衛生局承諾記取教訓，落實檢驗品質控管與資訊透明，避免類似疏失再次發生。

