台灣鯛烏龍檢驗懲處出爐 衛生局長自請處分、檢驗小組全面追責
高市府衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因內部人員操作疏失更動儀器設定，導致檢驗數值被放大、誤判為含禁藥，引發輿論。衛生局今（12/5）再次向業者與消費者致歉，並公布懲處結果。市府發言人項賓和表示，衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁也對其提出嚴厲告誡，要求全面檢討並徹底改善流程，強調「不能再犯第二次」。
衛生局指出，除局長黃志中自請處分外，涉及督導不周的副局長潘潘炤穎、主任秘書廖姓人員、檢驗科林科長與陳股長，分別被記過一至二次不等。
衛生局進一步說明，另執行檢驗業務的陳姓臨時人員與簡姓研究助理因重大疏失遭記過兩次至記一大過。以上懲處均於今日上午完成公務員考績會及職工考核委員會程序。
衛生局強調，已著手校正全數檢驗平台並全面檢討作業流程，同時派員向雲林口湖漁類生產合作社與全聯親自致歉，後續賠償與補償作業將依程序處理。衛生局承諾記取教訓，落實檢驗品質控管與資訊透明，避免類似疏失再次發生。
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 475
禁藥烏龍火燒大 首見！食藥署「四人專家」今南下高雄訪查
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 高雄市衛生局在全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件鬧出大烏龍，引發民眾質疑官方食安檢驗公信力，驚動中央，食藥署今（5）日證實，已主動派出四名專精實驗室管理及檢驗的人員，今專程南下訪視，主要目的是要協助檢視高雄市衛生局目前提出來的改善方案是否有效。這也是食藥署罕見首度主動派員訪視地方衛生局的實驗室，今將花一整天訪視，預計明日會有...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
鯛魚排烏龍「道歉難止血」 衛生局長黃志中自請處分下台
高雄市衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，為日前引發全台關注的「全聯台灣鯛魚排」禁藥風波負責。這起檢驗烏龍事件不僅造成全聯與養殖業者商譽受損，更暴露出衛生局檢驗系統可能存在的嚴重問題，市議員更直指衛生局體系已「腐朽敗壞」。中天新聞網 ・ 43 分鐘前 ・ 3
還原「鯛魚排藥檢」烏龍過程 食藥署今南下啟動全面查驗
高雄市政府衛生局日前檢驗全聯販售的台灣鯛魚排，聲稱檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，導致全台緊急回收下架，引發消費者恐慌。然而事件昨晚出現戲劇性轉折，衛生局承認檢驗結果有誤，根據《聯合新聞網》報導，食品藥物管理署（FDA）今日將南下啟動全面查驗，釐清相關程序與紀錄。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台灣鯛魚排禁藥烏龍 高市府：嚴懲失職人員並國賠
全聯販售的雲林「台灣鯛」魚排日前被高市衛生局公布，驗出不得檢出的動物用藥，引發食安風波；但事件在昨（4日）晚出現大轉折，衛生局證實，原來是一名離職人員，在職時擅自更改檢驗儀器的設定，才導致檢驗錯誤，接著將移送檢調調查。市府團隊5日上午則再次公開道歉，將到雲林向縣府、以及養殖產業等受影響單位致歉，負起國賠責任，也會懲處相關人員。公視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
高雄誤檢鯛魚排案 食藥署派員訪視實驗室
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）高雄市衛生局抽驗台灣鯛魚排發生重大失誤，因屬特殊事件，食藥署今天罕見主動派出4名專精實驗室管理及檢驗的人員前往訪視，協助檢視改善方案，預計明天有結論。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
高雄誤檢台灣鯛魚排 石崇良：由地方處理
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）高雄市衛生局誤檢「台灣鯛魚排」，昨天致歉表示因電腦條件設定遭改，全案移送檢調釐清。衛福部長石崇良今天說，高市衛生局已說明檢驗過程因儀器失準誤判，後續由該局處理。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 109
