台灣鯛烏龍檢驗掀波 嘉義縣漁業科長張建成發文平反

台灣鯛是從養殖到加工都嚴格把關的優質吳郭魚。(資料照，記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕最近台灣鯛烏龍檢出禁藥事件時，出現許多似是而非的訊息，重創整個台灣鯛產業形象，嘉義縣農業處漁業科長張建成表示，這些在網路流竄的訊息，對於養殖台灣鯛的漁友及產業不公平也不友善，因而整理出一些些簡單問答，讓大家一起來思辨。

不少人稱吳郭魚就吳郭魚，叫什麼鯛。張建成指出，其實「台灣鯛」是有正式的依據與產業背景，首先生物分類上，吳郭魚屬於慈鯛科魚種；台灣鯛是改良過、品質更好及穩定的吳郭魚，經多年育種、養殖及加工技術提升，魚肉口感更佳、品質更一致，也更符合市場需求，是台灣養殖漁業的驕傲。

廣告 廣告

張建成表示，台灣是第一個將吳郭魚賣到美國的國家，但2002年以後，中國吳郭魚銷美數量超過我們，為做出市場區隔，讓消費者可以買到我們品質比較好的魚，於是以「台灣吳郭魚」品牌行銷，後來因吳郭魚是慈鯛科魚類，所以命名台灣鯛。也就是台灣鯛是台灣水產的精品，不是改名漂白，而是品質升級的證明。

張建成說，有人稱吳郭魚是臭水溝就能活的魚，所以要少吃。但重點是台灣鯛並不是養在臭水溝，因為 「耐活」不代表「髒水養」，吳郭魚確實在一般水域耐受力高，所以很常被發現；但專業的台灣鯛養殖池水，是要經過細心照料的，也因為有良好的水質環境，才能養出好品質及風味魚肉。現在大家吃到的台灣鯛都是外銷等級的魚種，如果還被貼上「髒水養」「豬糞水養」「臭水溝水養」舊標籤，是污名化，真的很冤枉。

張建成強調，吳郭魚被許多人認為是毫不起眼的魚，但牠真的是平凡中的不平凡。因牠極強的適應力、高產量和營養價值，成為全球最普遍的平價食用魚類，解決人類食物危機。而且吳郭魚的「低脂高蛋白」特性非常突出，除可滿足一般飲食，更是有助於追求增肌、提高飽腹感並幫助控制體重之人的好魚。

張建成進一步說，台灣鯛因好品質在美國市場黏著度很高，價格也水漲船高。全球有10多個國家出口吳郭魚片至美國，平均價格為每公斤4.59美元，而台灣鯛魚片高達10.46美元，可見台灣鯛品質有別一般吳郭魚，才能受到美國中高端市場肯定。

台灣鯛魚片價格在美國超市每公斤達10.46美元，比其他國家高出一倍。(記者蔡宗勳攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高雄美術比賽學生作品遭判抄襲 一查得獎作品更吃驚

入冬最強冷空氣週六南下 吳德榮：平地低溫挑戰10度以下

錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

好天氣倒數! 下週2波冷空氣報到 強度直逼「冷氣團」時間曝

