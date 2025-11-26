台灣鯛現形？遊日見台人脫序行為 她怒轟：沒中國人幫背鍋了

生活中心／游舒婷報導

中日關係持續緊張，中國日前發布赴日旅遊警示後，日本各地明顯減少了來自中國的觀光客，在這時期台灣遊客的行為被放大檢視，有民眾就在日本目睹台灣遊客脫序的旅遊行為，讓她呼籲大家注意形象，「現在沒有中國人幫忙背鍋了！」

遊客遊沖繩看到台灣遊客脫序的行為讓人直搖頭。（圖／資料照）

該名網友在Threads上表示，自己到沖繩旅遊9天，發現中國遊客確實減少，但是卻遇到許多在店裡、路上講話相當大聲的台灣人，甚至在唐吉軻德裡遇到大叫老公和小孩的媽媽，還放任小孩站在百貨推車上溜滑板車，讓她看了直搖頭。這狀況讓網友直呼「現在沒有中國人幫背鍋了」，呼籲台灣遊客出國還是要注意一下國家面子，千萬不要丟臉丟到國外去。

看到這篇文章，網友們紛紛留言「之前只是有中國人擔著，台灣自己滿地巨嬰，出國也是道德觀念問題滿滿啊」、「台灣人什麼時候才知道自己也很沒素質」、「老實說，我幾個月前去沖繩，最搞事的還真的都是台灣人，講話有夠大聲，搭車也插隊」、「這幾年去日韓多次，遇到最吵的都是台灣人呢，放任小孩在超商奔跑，電梯大聲嚷嚷」、「潮水退了就知道誰沒穿褲子了，現在沒有中國人出來擔了，台灣鯛好自為之吧」。

