台灣鯛禁藥出包！關鍵女研究助理找到了 陳其邁：衛生局負全責

高雄市長陳其邁表示，這起事件中相關參數的設定出現嚴重錯誤，將數值放大了10倍，這種疏失是非常不應該的。（圖／TVBS）

高雄市衛生局發生藥檢出錯的大烏龍，昨(4日)天傍晚大動作道歉，現在更改數值造成報告出錯的關鍵女研究助理也找到了，將要依照偽造文書偵辦，要釐清是疏失還是故意，至於賠償問題，市長陳其邁要衛生局負全責。

這名陳姓女研究助理為高市衛生局約聘人員，具有1年半資歷，經實驗室品管認證授權執行檢驗工作。根據調查，錯誤發生於10月14日衛生局到全聯路竹公司抽查後的檢驗過程中。從10月29日至11月4日期間，該女研究助理負責操作檢驗設備並判讀結果。值得注意的是，她於11月4日因考上高普考而離職，檢驗工作隨後由職代接手進行第二次複驗。

報告出錯的關鍵女研究助理也找到了，將要依照偽造文書偵辦，要釐清是疏失還是故意。（圖／TVBS）

高雄市長陳其邁表示，這起事件中相關參數的設定出現嚴重錯誤，將數值放大了10倍，這種疏失是非常不應該的。市府已立即將此案移送檢調單位，以釐清這個錯誤究竟是故意還是單純的疏失。

根據調查，錯誤發生於10月14日衛生局到全聯路竹公司抽查後的檢驗過程中。（圖／TVBS）

回顧整起事件發展，衛生局於11月26日發現疑似違規情況，隔日再派員稽查，並於12月1日公布下架決定。當時業者迅速澄清產品中並無動物用藥，但衛生局仍堅持雙方送檢的是不同檢體。直到12月4日傍晚，衛生局才召開記者會公開道歉，承認檢測錯誤。

針對此次事件造成的損失，陳其邁強調衛生局必須立即與養殖戶及全聯進行聯繫，並負起所有賠償責任。目前，這名前研究助理已被依偽造文書罪名進行偵辦，相關調查持續進行中，以確定這起檢測錯誤是出於疏失還是有其他動機。

