台灣鯛禁藥風波搞烏龍 全聯回應感謝還清白

全聯台灣鯛包魚品被驗出「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」禁藥沸沸揚揚，尤其是當全聯幾乎已經取代傳統市場，前因後果值得注意。

全聯台灣鯛包魚品被驗出「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」禁藥沸沸揚揚，在今（4）日，全聯特別發出官方聲明，如下：

關於鯛魚新聞事件，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。我們也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯集團始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，我們深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。

事件還原。前天雲林養業者自己送驗並未檢出，高雄衛生局還嗆指送驗的魚不同一尾，結果今天大逆轉，高雄市政府出面道歉。雲林地區台灣鯛業者深感不滿要高雄市政府負起責任，雲林縣府也會協助業者恢復商譽或求償事宜。

生產台灣鯛最大宗的口湖漁類生產合作社進行抽驗，但報告尚未出爐。由於事關台灣鯛產銷，合作社自行以最快速度，將被檢出禁藥的同一批留樣台灣鯛送驗，前晚檢驗報告出爐，並未驗出含有禁藥。

口湖漁類生產合作社昨（3日）即刻對外發表聲明澄清台灣鯛並未含禁藥，不料高雄市衛生局還嗆雲林業者 指，所驗的魚不同批，檢體不同檢驗結果當然會不一樣。

