台灣鯛納校園菜單 市長學童共享
記者翁順利∕台南報導
台南市政府積極推動「吃在地、惜食材、愛地球」行動，鼓勵學校將在地優質台灣鯛納入校園菜單，市長黃偉哲十六日偕同教育局長鄭新輝前往東區崇學國小，與學童共進午餐。
黃偉哲在崇學國小聆聽學校及營養師介紹台灣鯛食材，讚許校方透過提升菜色品質、選用本地食材、深化惜食教育，搭配即時供餐量調節機制，降低午餐剩食與廚餘，成果顯著。
黃偉哲也與學生互動進行有獎徵答，現場氣氛熱絡。他表示崇學國小在家長會與學校共同努力下，已達成「三天吃水果、兩天喝牛奶」的營養規劃，期盼未來成為校園營養午餐的標竿學校。
鄭新輝指出，學校營養師依教育部規範設計均衡菜單，每月至少提供兩次魚類或海鮮，並鼓勵使用當季在地食材，包含虱目魚、台灣鯛等優質海鮮，同時搭配營養教育宣導，提升菜色可口度與食用率，並結合教師、家長與學生共同推動惜食觀念，使校園廚餘逐年下降。
根據教育局統計，全市校園午餐廚餘已減量約百分之十八點八，顯示菜色好吃、孩子願意多吃，自然就能減少浪費；今天以台灣鯛為主菜，孩子們幾乎都吃得乾乾淨淨，讓他印象深刻，也展現惜食教育的實際成果。
