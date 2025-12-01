台灣鯛藥殘風暴擴大！全聯369家門市中招 全台狂賣1.3萬片已下肚

全聯台灣鯛檢出禁藥，流向十八縣市賣出逾萬片，恐多數已遭民眾吃下肚。 圖：雲林縣政府／提供

[Newtalk新聞] 高雄衛生局日前抽查發現，架上販售的台灣鯛排含有不得檢出的動物用藥，雲林縣衛生局今(1)日證實接獲通報。這批問題魚貨流向全台18個縣市，統計已賣出超過1萬3000多片，恐怕大多已遭民眾吃下肚，目前僅回收1000多片。

10月時高雄市衛生局前往路竹中正店稽查，驗出這款動物用藥違規殘留。由於養殖端與加工端皆位於雲林，雲林縣政府農業處、衛生局與動植物防疫所獲報後，已立即派員前往現場稽查並抽樣檢驗，要進一步釐清是用藥環節出問題，還是加工過程遭受污染。

衛生局緊急追蹤銷售流向，全聯總公司下午回報數據顯示，這批問題產品鋪貨至全台369家門市，總進貨量達1萬5624片。遺憾的是，絕大多數商品早已售出，銷量達1萬3793片，僅有1831片成功下架回收。受影響範圍極大，包括雙北、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏以及離島的金門、澎湖等18縣市都有進貨；全台僅基隆、宜蘭、花蓮倖免未進貨，連江縣則因無門市未受波及。

這批被驗出殘留抗生素「恩氟喹林羧酸」0.028ppm的魚排，包裝規格為每包200公克，有效日期標示為2027年9月15日與16日。這批貨源來自雲林縣的養殖場，共出貨3125公斤原料給當地的加工合作社，製成超過1萬5000包成品後，全數交由全聯通路獨家販售。

