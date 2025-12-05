台灣鯛誤檢 雲林供貨合作社要求賠償、暫不提告

雲林供貨合作社在衛生局、農業處長及律師等陪同召開誤檢說明會，將委由律師協助向高市衛生局求償。(記者陳正芬翻攝)

記者陳正芬／雲林報導

針對高雄市府衛生局因電腦設定有誤，日前公布於全聯上架來源雲林縣的「台灣鯛魚排」產品檢出「恩氟喹啉羧酸」動物用藥，引起消費者等恐慌及緊急應變下架處理；四日晚間大逆轉的高市衛生局向社會大眾道歉，坦承誤判。五日雲林供貨合作社在衛生局、農業處長及律師等陪同召開誤檢說明會，將提出賠償要求暫不提告。

「台灣鯛魚排」遭檢出動用藥事件，全臺緊急下架回收約十二萬包雕魚排，事後大逆轉為零檢出完全合格，供貨合作社初估損失達一千二百萬元。誤檢說明會中，遭指用藥的養殖漁民許朱元說終於還給他清白，也表示不會追究，以後只要公務員人員多注意就好。

農業處長魏勝德說，該檢出事件衝擊消費者對雲林優質水產品產生食安疑慮，相對造成水產供貨商合作社及相關養殖戶的商譽與經濟損失，縣府將全力協助業者維護權益，並支持依法提出賠償要求，同時呼籲各界持續支持雲林優質農漁產品。

合作社總經理王益豐說，事件發生第一時間亦提供貨源未檢出完全合格證明，同批號檢體同步送高雄SGS及自主送檢測，共計十七件同批號魚排藥檢均合格無檢出。事件大逆轉澄清，讓養殖漁民及合作社對產品把關重拾信心，強調盼相關單位能更謹慎，不過事件造成每日產品加工約八萬片立即停工，以及回收產品損失逾一千二百萬元，後續將委由律師協助向高市衛生局要求提出賠償，也希望更多國人繼續支持國產優質水產品給予肯定。