台灣鯛贏過虱目魚？營養師曝「隱藏優點」：3吃法補鈣又護心

在漁民阿伯「大度原諒」、「大度不提告」後，被冤枉的台灣鯛魚真的可以安心上桌囉！營養師大推台灣鯛魚脂肪比虱目魚、白帶魚低，有利於減重規劃菜單，也有助保養心血管。3道護心料理吃起來，還能把台灣土產養殖鯛魚，變化做出異國風味喔！

鯛魚排損失粗估逾千萬 漁民阿伯「大度原諒」！

近日全聯台灣鯛的禁藥風波，獲得戲劇性逆轉澄清後，消費者應可放心選購。「被下架」的鯛魚排，根據媒體報導，損失很可能逾千萬，但是漁民阿伯「大度原諒」、「大度不提告」，只懇求以後檢驗主管機關再多注意一下就好，小人物大氣度引來網友一片讚聲！營養師趙函穎指出，台灣鯛不僅肉質天然鮮嫩，更是高蛋白、低脂肪的優質食材，很適合做為日常護心選擇。

常見魚種比一比：虱目魚、白帶魚都輸了！

與其他台灣市場上常見魚類相比，趙函穎表示，台灣鯛有以下獨特優勢：

對比巴沙魚：巴沙魚多為進口，魚排為便於長程運送和保鮮，比較有機會加入添加物，對腎臟可能造成負擔。台灣鯛為在地養殖，產銷透明，無需泡藥，也符合ESG友善養殖環境和減少碳足跡。

對比虱目魚、白帶魚：後兩者脂肪含量較高。台灣鯛每百公克脂肪僅約3.6克，屬低脂肉類，適合體重管理者列入清單中。

鯛魚好在哪？3大優勢守護心血管

除了脂肪含量低於其他常見白肉魚，趙函穎再列出台灣鯛的護心價值：

取代紅肉降膽固醇：以鯛魚替代部分紅肉，可減少飽和脂肪攝取，有助維持血管健康。 富含B12與硒：能幫助代謝有害物質、抗氧化，保護心血管。 高鉀低鈉穩血壓：富含鉀離子，有助排出多餘鹽分，且為中小型魚，重金屬累積風險低。

國際風味輕鬆煮：3款護心食譜不藏了

趙函穎推薦融合各國風味的鯛魚料理：

檸檬海鹽清蒸鯛魚（中式清爽）：魚片抹薑絲與海鹽清蒸，起鍋擠上檸檬汁，保留營養原味。

義式番茄蔬菜燉魚（地中海風）：以洋蔥、彩椒、番茄燉煮成醬，最後放入鯛魚塊，小火燜燉，富含茄紅素可抗氧化。

菠菜起司烘烤鯛魚（西式補鈣）：鯛魚排鋪上菠菜與起司片送進預熱攝氏180度烤箱內烘烤，補充鈣質與葉酸，穩定血壓。

營養師建議，每周可安排好幾餐以清蒸或烘烤的鯛魚為主菜，取代紅肉食材，再搭配足量蔬菜，就是最方便執行的減醣菜單。透過飲食輪替，輕鬆吃出輕盈與健康。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／趙函穎營養師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章