台灣鯛風波害市場滯銷！禁藥檢測「誤放大10倍」 養殖戶求償

高雄市衛生局人員誤將檢測數值放大10倍，錯誤指控雲林口湖養殖的台灣鯛含有禁藥，引發軒然大波！雖然經過各單位複驗，結果均為「零檢出、完全合格」，但已對養殖戶造成嚴重損失。養殖戶表示，不僅市場滯銷，更傷害了長期建立的品牌聲譽。雲林縣農業處長與衛生局再次強調產品安全無虞，而受影響的養殖戶將向高雄市府求償，並致力挽回消費者信任。

雲林 口湖鄉 漁類合作社，今天(5號)上午特別召開記者會，集結近30位養殖漁民，有養殖戶相當憤慨，市場滯銷損失慘重，合作社總經理補充，截至目前損失已經累積超過1千萬，不會告高雄市衛生局，但一定會求償，雲林衛生局也再次澄清，經過各單位複驗，雲林出產台灣鯛魚產品都是「零檢出、完全合格」。

檢驗數值烏龍「放大10倍」，養殖戶手持台灣鯛尷尬推銷。(圖／TVBS)

在一場特別召開的記者會上，漁民們手持各種台灣鯛魚產品，大聲為自家產品喊讚並強力推銷，希望挽救產品聲譽。然而，養殖戶們笑容中帶著尷尬，因為若非高雄市衛生局人員的失誤，他們根本不需要如此宣傳自家產品。

口湖漁民怒了！台灣鯛檢驗烏龍，「市場滯銷」商譽嚴重受損。(圖／TVBS)

養殖漁民許朱元對此事表示極度憤慨，強調錯誤檢驗報告導致他們的魚無人購買，市場嚴重滯銷。他認為公務人員應該更加謹慎，因為這樣的錯誤已經造成養殖業者巨大損失。

台灣鯛被誤指含禁藥！「零檢出」證明合格，業者：品牌比錢重要。(圖／TVBS)

口湖漁類生產合作社總經理王益豐表示，合作社已接受高雄市府的道歉，不會提出告訴，但一定會要求賠償損失。對養殖業者而言，品牌聲譽比什麼都重要，這次事件對他們的商譽造成嚴重傷害。

台灣鯛魚安全無虞！養殖戶挽救品牌聲譽。(圖／TVBS)

雲林縣農業處長與衛生局再次強調，該批被誤指含有禁藥的產品經過各單位複驗後，結果均為「零檢出、完全合格」。相關單位不僅希望能夠獲得合理賠償，更重要的是希望能夠挽回消費者對台灣鯛魚產品的信任與支持。

