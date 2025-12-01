台灣鯛首次驗出水產禁藥！漁業署：展開源頭調查

農業部漁業署表示，經溯源該水產來自雲林某養殖場，已發函雲林縣政府對其進行移動管制，並針對該場進行抽樣，找出汙染源頭。（圖／高雄衛生局）

全聯福利中心販賣的「台灣鯛魚排（大）約200g」遭高雄市衛生局檢出含有水生動物禁藥的「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，農業部漁業署表示，經溯源該水產來自雲林某養殖場，已發函雲林縣政府對其進行移動管制，並針對該場進行抽樣，找出污染源頭。

據悉，「恩氟喹啉羧酸」為合成的廣效性殺菌劑，屬合法的動物用藥，但依《動物用藥殘留標準》規定，僅可用於牛、豬及家禽類，且依殘留部位不同，限量也不一樣，水生動物為「未核准使用」，且水產品也不可檢出，若攝取過量導致中毒，恐出現嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難等症狀。

而本次台灣鯛「首次檢出」禁用的恩氟喹啉羧酸，各界都相當關注，為此漁業署表示，經溯源已追查出該水產品來自雲林某養殖場，遂於今早發公文通知雲林縣府進行全場移動管制，而相關人員也將前往進行養殖魚池、水源等抽樣調查 。

漁業署提到，目前每年都有針對全國養殖漁戶進行定期抽檢，而針對本次事發案場，倘若為業者刻意投藥，勢必會於魚池中的其他魚體中檢出成分，倘若初步採檢未檢出，則會再往更源頭如水源等其他方面採檢。

漁業署強調，民眾在購買水產品時，可挑選具備產銷履歷水產品較有保障。

