台灣鯛首驗出禁用殺蟲劑 醫示警「下肚4症狀」

知名連鎖賣場販售的台灣鯛魚排，遭高雄市衛生局檢出水產禁用藥「恩氟喹啉羧酸」。（圖／東森新聞）





知名連鎖賣場販售的台灣鯛魚排，遭高雄市衛生局檢出水產禁用藥「恩氟喹啉羧酸」（enrofloxacin）0.028ppm，為全台首例，緊急下架，不過經清查同批次產品已售出4080包。對此，林口長庚醫院毒物中心顏宗海指出，雖然驗出的劑量很低，但下肚仍可能會出現腹漲、腹瀉、蕁麻疹或皮膚癢等症狀。

據《ETtoday健康雲》、《udn元氣網》報導，林口長庚醫院毒物中心顏宗海受訪時表示，若食用過量「恩氟喹啉羧酸」，可能會導致腸胃不適、腎功能損害等傷害，雖然這次鯛魚排檢出量0.028ppm很低，但腸胃敏弱者還是可能有腹脹、腹瀉等情形，對抗生素過敏的人，也有可能會出現皮膚癢、蕁麻疹等過敏反應。

高雄市衛生局指出，今年10月間執行114 年食品抽驗計畫，共抽驗市售 12 件水產品，其中在業者路竹中正分公司抽驗的「台灣鯛魚排（大）；效期2027年9月16日」檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）0.028 ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，並於11月 27日派員到門市稽查。

經查，該門市共進貨24包並已售出，現場已無該批商品，後續清查發現，業者的高雄各分店共進貨4488包，已售出4080包、下架 408包。溯源發現該產品來自雲林縣，衛生局已將資料函送轄區衛生單位進一步查處，消費者若購買到該批產品，可持發票或商品至原購買門市辦理退換貨。

