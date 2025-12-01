高雄衛生局抽查發現全聯銷售的台灣鯛魚排檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，已立即啟動全面下架回收作業。經調查，這批問題魚貨來自雲林縣東勢一處養殖場，已流通至全台18個縣市的369家全聯分店，進貨15624片中已售出13793片，僅回收1831片。雖然養殖業者否認使用禁藥，但目前相關單位已進行移動管制，等待複驗結果以釐清真相。

台灣鯛驗出禁藥恩氟喹啉羧酸！全聯急下架，全台18縣市近1.4萬人吃下肚。(圖／TVBS)

高雄衛生局抽查發現全聯銷售的台灣鯛魚排檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，已立即啟動全面下架回收作業。經調查，這批問題魚貨來自雲林縣東勢一處養殖場，已流通至全台18個縣市的369家全聯分店，進貨15624片中已售出13793片，僅回收1831片。雖然養殖業者否認使用禁藥，但目前相關單位已進行移動管制，等待複驗結果以釐清真相。

廣告 廣告

這批問題魚貨來自雲林縣東勢一處養殖場，已流通至全台18個縣市的369家全聯分店。(圖／TVBS)

高雄衛生局近期對市售水產品進行抽查時，發現全聯販售的一款台灣鯛魚排檢出含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸」達0.028ppm，違反不得檢出的標準規定。這款問題魚排的效期標示到2027年9月16日，全聯已在各分店門外張貼公告，並立即執行全面下架措施。

全聯已在各分店門外張貼公告，並立即執行全面下架措施。(圖／TVBS)

經追查，這批問題台灣鯛魚排的來源是雲林縣東勢地區的一處養殖場。雲林縣衛生局食品衛生科科長林小玲表示，問題產品已流入全國18個縣市的全聯分店，雲林縣內也有一家分店進了120片，其中已售出6片。

問題產品已流入全國18個縣市的全聯分店。(圖／TVBS)

更令人擔憂的是，這批台灣鯛魚排的配送範圍極廣，從北北基桃竹苗、中彰投雲嘉南高屏台東，甚至遠至金門、澎湖等離島地區都有銷售。全聯總共進貨15624片，已經售出13793片，目前僅回收1831片。

被檢出問題的台灣鯛已養殖一年多，另一池魚也無法出貨，造成養殖業者嚴重損失。(圖／TVBS)

面對檢驗結果，當事許姓漁民堅決否認使用過禁藥。他表示自己養魚已有30多年經驗，從未使用過「恩氟喹啉羧酸」這種藥物，而且出貨給合作社前都有進行檢驗，不可能會有問題。這批被檢出問題的台灣鯛已養殖一年多，同期還有另一池魚也因此無法出貨，造成養殖業者嚴重損失。

當事許姓漁民堅決否認使用過禁藥「恩氟喹啉羧酸」這種藥物。(圖／TVBS)

目前雲林衛生局已接獲通報，前往東勢養殖場進行抽驗並實施移動管制。許姓漁民只能等待衛生局的複驗結果出爐，以釐清真相。

更多 TVBS 報導

全聯路竹台灣鯛魚排驗出「動物用藥」 全面下架

台灣鯛驗出禁藥「恩氟喹啉羧酸」 吃到會怎樣？毒物醫解答

台灣鯛魚排驗出禁藥！1萬5千包僅回收千片 流入18縣市全聯

大全聯暖心迎聖誕！白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治點燈獻唱

