台灣鯛驗出禁藥！人食用恐誘發「這反應」 名醫嘆：可能養出超級細菌

生活中心／綜合報導

全聯販售的「台灣鯛魚排」被驗出動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」超標。（圖／翻攝畫面）

全聯販售的「台灣鯛魚排」被驗出動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，對此全聯已於第一時間將該商品不分批次全面下架。胸腔科醫師蘇一峰表示，「恩氟喹啉羧酸」屬於第三代抗生素，只許動物使用，連門診治療社區肺炎都只能開第二代抗生素，未料養魚業已用到第三代，提醒「可能培養出超級細菌！」

高雄市衛生局表示，114年10月間執行「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期：2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，含有0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

事後全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益。若民眾購買到「效期為2027/9/16」的該商品，可持原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。

毒鯛魚排事件曝光後引發民眾恐慌，蘇一峰就在粉專貼文指出，該抗生素殺菌範圍廣，只許可在動物使用，「三代抗生素的濫用，將培養社區細菌的抗藥性，可能培養出超級細菌！」他也透露，門診治療社區型肺炎時，醫師通常只會開第二代抗生素，「開第三代還常常被藥局警告」，沒想到「養魚都用第三代抗生素了！」

另外林口長庚臨床毒物科主任顏宗海說明，這次鯛魚排檢出0.028ppm，雖然濃度很低，但在醫學上還是會擔心，如果有民眾對抗生素過敏，可能會誘發過敏反應，例如皮膚癢、蕁麻疹。

