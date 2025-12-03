台灣鯛魚排業者自行送驗未檢出禁藥 高雄衛生局：不同檢體

高雄市政府衛生局日前檢出，全聯販售的一款冷凍「台灣鯛魚排」中，含有依規定不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，因此要求業者下架回收。

供應商口湖漁類生產合作社則在2日時，公布一份由第三方公正單位SGS進行的複驗檢測報告，結果顯示為「恩氟喹啉羧酸」未檢出，也就是無檢出動物用藥殘留，並將此份自主複檢報告轉交雲林衛生局。

口湖漁類生產合作社表示，除將同批次商品的原料留樣品送交SGS複驗外，也隨機抽樣同商品、不同批號產品送驗，結果也是未檢出。該業者強調，捕撈、宰殺前均依法對原料進行檢驗，每批皆具完整SGS檢驗報告，並符合食品安全法規後，才進入後續加工流程。

不過高雄市衛生局3日發聲明表示，業者自行外部送驗的同批號原料樣品，與衛生局檢驗樣品為「不同檢體」，並強調採檢及檢驗皆「依法、依程序嚴謹作業」。

衛生局指出，依《食品安全衛生管理法》規定，若食品業者對檢驗結果有異議時，可在收到通知日起15日內，向「原抽驗機關」申請複驗；衛生局將在收到申請後的3日內，以「留存的原檢體」進行複驗，並通知檢驗結果，不過截至3日上午為止，尚未接到業者提出申請。

