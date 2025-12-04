台灣鯛魚排檢驗烏龍 高市衛生局道歉

台灣鯛魚排檢驗出包，高市衛生局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）4日傍晚為檢驗疏失道歉。（紀爰攝）

搞烏龍！全聯福利中心販售雲林縣口湖漁類生產合作社的冷凍鯛魚排，遭高雄市衛生局查驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」汙染，引發食安風暴。不過，合作社自主送驗卻未檢出，高市衛生局長黃志中4日傍晚臨時開記者會鞠躬致歉，承認是儀器檢驗條件設定錯誤，導致檢驗值誤差10倍。合作社總經理王益豐得知氣到說不出話；出貨的許姓漁民說，快被政府害死，一定要向高雄市衛生局求償。

高市衛生局10月14日抽驗大高雄40項水產品檢體，由局內29歲的陳姓女研究助理操作「液相層析串聯式質譜儀」檢測，全聯「台灣鯛魚排（大）」驗出0.03ppm「恩氟喹啉羧酸」。全聯隨即在12月1日公告下架，18縣市急追369家全聯門市進貨的1萬5624包，結果已賣出1萬3793包，僅回收1831包。

但供應商雲林縣口湖漁類生產合作社2日公布SGS檢驗報告，顯示鯛魚排禁藥未檢出，質疑高市府檢驗數據。高市衛生局3日回應，市府抽驗與業者自行外部送驗樣品為「不同檢體」，強調檢驗結果無誤。不料昨天中午前經內部調查，才發現是一場大烏龍。

高市衛生局說明，陳姓女研究助理操作測量的恩氟喹啉羧酸檢驗條件竟遭手動更改設定，致使10月27日檢驗顯示禁藥超標，另一名同仁複驗，基於慣性操作也未發現電腦設定有誤，也測到0.028ppm，才釀成一連串錯誤。

衛生局指出，陳女是合格認證的檢驗員，因考上高普考，11月4日已離職，事發後嘗試聯繫對方，卻未聯繫上，全案已移送高雄地檢署偵辦。昨晚高市警方已將陳女帶回市刑大調查。

黃志中昨偕副局長潘炤穎、檢驗科長林學慶向大眾鞠躬道歉，強調會釐清事件全貌，追究相關人責任歸屬。

雲林縣府農業處長魏勝德說，相關檢驗單位應慎重應對食安疑慮，合理作法是趕快複驗，但高雄市衛生局沒有double check就公布，他一開始也曾懷疑是實驗室的問題，最後證實是真的。

合作社痛斥這次禁藥風波是無妄之災，把過去辛苦經營的信譽都搞壞了，5日將開記者會說明求償或其他訴求；許姓漁民則無奈說，「快被政府害死了！」魚都賣不出去。高市衛生局回應，相關損失賠償事宜將與業者主動協調，該負的責任絕對不會迴避。全聯昨晚以聲明稿方式回應，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，不會求償。