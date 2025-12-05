台灣鯛魚排烏龍案市府7人祭懲處！高市衛生局長黃志中自請處分

台灣鯛魚排烏龍案，高雄市府發言人項賓和表示，下午已針對7人祭出懲處。（圖／高雄市府提供）

高雄市衛生局查獲毒鯛魚排，後經證實為烏龍，市府坦承是儀器檢驗條件遭人為設定錯誤，導致檢驗值誤差10倍。高雄市府發言人項賓和轉述表示，針對業務相關人員究責已完成，衛生局長黃志中因督導不周已自請處分，高雄市長陳其邁也對局長提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

黃志中今天上午受訪表示，機器沒有問題，是有人改變設定，有第二個人按慣性作業，沒有重新檢視設定有沒無變更，這是一個錯誤，全案已由司法介入調查，懲處層級最高會到副局長，並鄭重向業者、社會大眾致歉，至於求償部分依國賠「該負責的就會負責」。

今天下午項賓和表示，黃志中因督導不周已自請處分，陳其邁已對黃志中提出嚴厲告誡，並要求應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

另外，針對業務相關違失人員懲處，項賓和表示，其中包括衛生局副局長潘炤穎、廖姓主任秘書、檢驗科科長及股長依因督導不周，依照「高雄市政府及所屬機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定分別予以記過一次至二次不等之處分；已離職陳姓臨時人員及簡姓研究助理，依「高雄市政府衛生局勞工工作規則規定」分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

最後項賓和強調，高雄市府再次向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，衛生局並已派員當面向業者致歉及做後續處理，應負之責絕不迴避。衛生局將記取本次教訓，加強落實檢驗標準管控及資訊透明，務使類似情事不再發生。



