台灣鯛魚排禁藥烏龍 高市府：嚴懲失職人員並國賠

高雄市長陳其邁表示，「再次地表達誠摯的歉意。」

鏡頭前向全聯、雲林養殖產業等單位致歉，延燒多日的全聯鯛魚排驗出恩氟喹啉羧酸事件，證實是高雄衛生局人員人為疏失，市府4日傍晚緊急公開澄清致歉，市長陳其邁5日上午出席活動前再次道歉。

高雄市長陳其邁表示，「研究助理很罕見地去更改電腦後台的相關參數的設定，而將數值放大10倍，這種疏失錯誤是非常地不應該。」

涉嫌改設定的陳姓約聘研究助理，4日深夜接受警方偵訊後離開高雄市刑大。衛生局初步調查，研究助理在10月20至28日進行檢驗期間，罕見更改參數設定，將數值放大10倍，後續她在11月4日離職後，接手人員複驗卻沒重新確認設定，導致一連串錯誤。

廣告 廣告

高雄市衛生局副局長潘炤穎指出，「第2位同仁沒有去核實這些程序，是不是有被更動的狀況之下，也就照之前的設定的這些條件，就之前的錯誤設定條件繼續檢驗，當然得出來的結果，也會是一個錯誤的結果。」

高雄市衛生局長黃志中表示，「市長已經很清楚地說明，不會只是在操作人員的究責，相關的主管一概究責，究責層級目前是到副局長。」

檢驗人員接連違反標準作業程序，導致檢驗錯誤，陳其邁下令懲處，衛生局則強調會負起國賠責任，將到雲林向縣府、合作社等單位致歉。因這起事件導致商品須下架及退換貨的全聯，則感謝高市府還原真相。

全聯行銷部協理劉鴻徵指出，「感謝高雄市政府跟衛生局，在第一時間就很快地釐清事情真相，以專業嚴謹的態度來守護全台的食品安全，事情釐清楚就OK了，我們也不會提告，最重要的是盡快釐清真相之後，我們會把商品盡速地上架。」

全聯不提告，重新上架商品，而國民黨立院黨團上午則開記者會，抨擊高市府檢驗出包，導致相關廠商損失，除了應道歉、賠償，更應通盤檢討通報機制，避免錯誤重演。