台灣鯛魚排禁藥超標「烏龍一場」衛福部長石崇良：交由高雄衛生局處理

記者簡浩正／台北報導

石崇良表示，全案為高雄市衛生局檢驗過程中，儀器失準導致誤判，後續將交由衛生局處置。（圖／記者簡浩正攝影）

鯛魚排禁藥疑雲烏龍一場。高雄市衛生局日前指全聯「台灣鯛魚排」檢出水產品禁藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，食藥署說，截至3日，共回收1831包、共366.2公斤，不料昨晚衛生局證實，是烏龍一場，目前懷疑已離職的陳姓研究員，儀器操作疏失釀禍。對此，衛福部長石崇良今（5）日表示，全案昨晚高雄市衛生局已說明，主要是檢驗過程中儀器失準造成誤判，後續將交由衛生局處理。

高雄市衛生局昨晚18時，以重大事件召開記者會，衛生局長黃志忠、副局長潘炤穎、檢驗科科長林學慶，一開始就鞠躬道歉，認了這次羅生門是人員疏失，因為電腦設定條件遭到更改，導致設定放大十倍，台灣鯛魚排誤檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。

據悉，29歲陳姓女研究助理因考上高普考，已於11月4日離職，生活範圍仍在高雄，在揪出鯛魚片羅生門案主因後，衛生局政風處曾致電陳女，但對方未接電話，因此全案依《偽造文書罪》致使公務人員登載不實，報請檢警偵辦。

警方昨晚已經找到陳女，並前往住家將人帶回高雄市刑大，直到今日凌晨3時許才離開，她全身包緊緊裹著羽絨衣，初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。除了陳女，警方還要釐清有誰獲授權可進入系統重新設定，今日報請高雄地檢署指揮偵辦。

