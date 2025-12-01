台灣鯛魚排藥檢超標！台中進貨624包 只剩12包可回收

台中市政府食安處1日接獲高雄市通報後立即啟動追查。（台中市食安處提供）

全聯販售的「台灣鯛魚排」遭檢出含未核准用於水產品的動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」，引發食安疑慮。台中市政府食安處今（1）日接獲高雄市通報後立即啟動追查，發現台中市共有11家全聯門市進貨同批產品 624包，竟已售出高達612包，門市庫存僅剩12包。食安處已第一時間完成全數下架回收，並展開擴大抽驗。

食安處說明，該藥品屬合法動物用抗生素，但未核准施用於水產品；若食用到殘留不當的產品，可能引發腸胃不適，嚴重者恐影響腎功能。針對已售出的612包，食安處呼籲民眾如持有同批商品，可憑發票及商品至原購買門市退現或換貨；若查獲業者未確實下架回收，可依食安法開罰3萬至300萬元。

市府並要求全聯強化源頭管理與自主品管，確保進出貨紀錄完整、產品可追溯。食安處強調，將針對市售水產品展開全面加強稽查，並與中央及各縣市保持跨區聯防，守住食安防線。市府提醒，民眾如有疑慮可透過1999或陳情平台通報，食安處將即時處理。

