台灣鯛魚排被檢出禁藥 全聯：已下架等待複驗結果

全聯上月底在網路發出一則公告，內容指出，「親愛的顧客您好，依高雄市衛生局通知，本公司即日起下架以下商品並接受退換貨或退現，請攜帶原交易發票及商品至原購買門市辦理。」引發消費者熱烈討論。今日高雄市衛生局證實全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」含有不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，該產品已於11月28日全面下架並啟動退換貨機制。全聯表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。

高雄市衛生局食品衛生科鄭慧君技正表示，本局於114年執行本市「114年食品抽驗計畫」，1-10月共抽驗112件市售水產品，其中10月於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。經查該批違規產品共進貨24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查本市各分店共進貨4,488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

高雄市衛生局提醒購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。對此，全聯福利中心表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。

