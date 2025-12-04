台灣鯛魚排誤檢烏龍 電腦設定被改「只有這一筆」 衛生局鎖定離職女助理

全聯販售的「台灣鯛魚排」爆發誤檢大烏龍，高市衛生局今坦承錯誤。讀者提供

全聯「台灣鯛魚排」檢出禁用動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，今天證實是烏龍一場。高市衛生局傍晚緊急召開記者會坦承，因內部電腦設定遭更改，導致檢驗值被放大十倍造成誤判，局長黃志中並率官員鞠躬致歉。據了解，衛生局初步調查，內部電腦關鍵性的錯誤設定來自一名上月離職的陳姓女助理，後續將聯繫她到案說明。

衛生局副局長潘炤穎今在記者會中指出，高市衛生局在追查過程中啟動儀器連線設備，進入電腦後台比對數據，發現檢測儀器中某項檢驗值的「量」被設定更動放大十倍。更重要的是，回頭檢視更動軌跡，電腦被更改設定「只有這一筆」，經手的則是衛生局一名陳姓研究助理，她已於上月4日離職。

廣告 廣告

衛生局檢驗科長林學慶還原時序指出，陳姓女助理經訓練合格，在衛生局任職超過一年半，因考上高普考而於今年11月4日離職。

林學慶表示，陳女是在今年10月27日至28日處理該批台灣鯛魚排上機，並於10月29日到11月9日進行相關檢驗，這段時間主要由她負責操作。陳女11月4日離職後，數據登打和報告呈核再交由職務代理人處理，但主要的檢驗和原始數據皆出自這名離職員工。由於衛生局已將全案主動移送檢調，後續將交由司法調查釐清真相。

全聯今天也發布聲明，對高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相表達誠摯感謝。全聯表示，肯定高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，協助澄清誤解，並強調未來將持續與政府密切合作，全面落實更嚴格的食安管理，以維護農民的心血與消費者的信任。



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

快訊／高市衛生局大出包！全聯「台灣鯛魚排」含禁藥竟是誤檢 儀器設定檢驗值放大十倍

首例！10詐欺犯搭金廈小三通船隻返台 金門地檢署：4人是通緝犯已入監