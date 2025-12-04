台灣鯛魚排誤檢烏龍 電腦設定被改「只有這一筆」 衛生局鎖定離職女助理
全聯「台灣鯛魚排」檢出禁用動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，今天證實是烏龍一場。高市衛生局傍晚緊急召開記者會坦承，因內部電腦設定遭更改，導致檢驗值被放大十倍造成誤判，局長黃志中並率官員鞠躬致歉。據了解，衛生局初步調查，內部電腦關鍵性的錯誤設定來自一名上月離職的陳姓女助理，後續將聯繫她到案說明。
衛生局副局長潘炤穎今在記者會中指出，高市衛生局在追查過程中啟動儀器連線設備，進入電腦後台比對數據，發現檢測儀器中某項檢驗值的「量」被設定更動放大十倍。更重要的是，回頭檢視更動軌跡，電腦被更改設定「只有這一筆」，經手的則是衛生局一名陳姓研究助理，她已於上月4日離職。
衛生局檢驗科長林學慶還原時序指出，陳姓女助理經訓練合格，在衛生局任職超過一年半，因考上高普考而於今年11月4日離職。
林學慶表示，陳女是在今年10月27日至28日處理該批台灣鯛魚排上機，並於10月29日到11月9日進行相關檢驗，這段時間主要由她負責操作。陳女11月4日離職後，數據登打和報告呈核再交由職務代理人處理，但主要的檢驗和原始數據皆出自這名離職員工。由於衛生局已將全案主動移送檢調，後續將交由司法調查釐清真相。
全聯今天也發布聲明，對高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相表達誠摯感謝。全聯表示，肯定高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，協助澄清誤解，並強調未來將持續與政府密切合作，全面落實更嚴格的食安管理，以維護農民的心血與消費者的信任。
更多鏡報報導
生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中
快訊／高市衛生局大出包！全聯「台灣鯛魚排」含禁藥竟是誤檢 儀器設定檢驗值放大十倍
首例！10詐欺犯搭金廈小三通船隻返台 金門地檢署：4人是通緝犯已入監
其他人也在看
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 115
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 195
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 404
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 79
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 45
喊話習近平「別只想擴張領土」賴清德：台灣願助中國解決經濟問題
[Newtalk新聞] 賴清德總統日前指出中國國家主席習近平目標2027具備以武力奪取台灣的能力，他3日登上紐約時報DealBook Summit專訪時再次強調，台灣必須做最壞打算並做最好準備，不管中國解放軍什麼時候採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則；他也喊話習近平，別只想著如何擴張領土，要思考如何照顧好中國人民，台灣很樂意協助中國解決經濟問題。 賴清德被問到北京怎麼看北京現在的「時間表」時回答，台灣必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本的原則。他也要利用這個機會向國際表達，台灣一定會保護好自己國家，同時維護區域和平穩定的立場。 賴清德表示，非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。 至於如何看待中國經濟？是否影響習近平對台手段？賴清德坦言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率預計高達新頭殼 ・ 12 小時前 ・ 123
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 26
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 217
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
美台關係穩了？學者分析美國《台灣保證實施法》：接下來1事才是關鍵
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。對此，旅美教授翁履中表示，川普在敏感時刻簽下友台法案，美台關係進一步「制度化」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 6
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 20 小時前 ・ 76
川普簽《台灣保證實施法》讓台美關係穩了？ 旅美學者：接下來「這1事」才是關鍵
[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中昨（3）日撰文表示，這部法案不只在文字上強化「美國支持台灣」政治訊號，也讓美台關係法制化，成為國務院不可忽略的義務。然而，他也提到，縱然法案通過強化台美關係，但是中美之間互動才是影響該法案實際成效的關鍵。 翁履中表示，這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。「國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？」 他指出，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 7
川普擬關委領空 傳防長令：運毒船不留活口
美國總統川普揚言要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，有意營造即將空襲委國的氣氛。近日傳出，國防部長赫格塞斯空襲運毒船的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，刻意擊斃船上生還者，此舉明顯違反國際法，美國國會已經展開調查。川普證實已經與委國總統馬杜洛通過電話，白宮官員透露，馬杜洛提出的下台條件，川普通通拒絕，還限期他一個星期內離境；周一，馬杜洛現身造勢場合，破除他已經逃跑的謠言。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台大外籍生罹肺結核「匡列逾900人」！北市衛生局曝最新情況
即時中心／潘柏廷報導台灣大學近日傳出肺結核接觸感染事件，由於學生陸續收到校方的「肺結核接觸者｣通知，更要求接受X光和抽血檢查，並將訊息貼在社群，使得消息隨之曝光；衛福部長石崇良今（4）日透露為單一確診個案，而對方為外籍學生，此起也並非校園群聚，目前已匡列超過900人。對此，台北市衛生局也透露最新情況了！民視 ・ 3 小時前 ・ 1
全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相
高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改放大為10倍，致最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，衛生局鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 606
遭質疑「被請辭」發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！
論壇中心／綜合報導備戰2026地方選舉，兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將辭去職務，卻遭到國民黨桃園市議員凌濤質疑。凌濤今天（2日）指出，這兩位發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們在「自救」。卓冠廷聽聞後反酸凌濤，因為國民黨主席鄭麗文上任後，也是被迫請辭（國民黨智庫副執行長）的，自己有「創傷症候群」，就說別人也得了一樣的病。卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，凌濤是前主席朱立倫的愛將，鄭麗文上任就改朝換代了，國民黨內另有她要用的人，「所以被迫請辭的是凌濤，不是我們」。卓冠廷加碼大酸凌濤：「把自己發生的狀況來講我和戴瑋姍，卻還要我浪費時間占用公共資源來回應凌濤，好啦， 你成功了。」卓冠廷進一步指出，民進黨的黨章規定非常清楚，有要選公職的黨工必須在就職前一年請辭，如果自己2026年有幸連任議員成功，會在2026年12月25日就任，就必須依照黨章規定在2025年12月24日前請辭，例如也要參選議員的組織部主任張志豪，也已經在上週請辭。卓冠廷笑稱「這也是一個小指標」，如果想猜哪一個民進黨的黨工要參選，只要看最近沒請辭的人就是不選的人。卓冠廷透露，自己上週和戴瑋姍一起簽公文向主席請辭發言人，還沒有確定離職的時間，所以明天（3日）要一起出席中常會，由主席裁示做到什麼時候。原文出處：遭質疑「被請辭」民進黨發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！ 更多民視新聞報導吳怡農曝北市民調！簡舒培喊話：做「這事」選對會才會挺！台積電提告羅唯仁！律師曝更重要目的：瞄準英特爾這件事！藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 11 小時前 ・ 7
林俊憲稱「賴清德怎敢託付」 陳亭妃：搬石頭讓總統擔｜#鏡新聞
2026台南市長大選，民進黨黨內立委林俊憲和陳亭妃陷入膠著戰局，最近林俊憲更火力全開，直說賴總統怎敢託付台南給陳亭妃，還重提當年台南議會跑票事件，對此，陳亭妃3日一早就在立院回擊，直說林俊憲搞錯方向，不要搬石頭讓總統擔。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
首度鬆口談2028大選！ 盧秀燕：民主國家不該一黨獨大
台北市 / 綜合報導 地方大選將近，就連2028總統大選的潛在人選也動作頻頻，立法院長韓國瑜今(4)日推出個人桌曆，引發話題，與此同時，台中市長盧秀燕也接受平面媒體專訪，首度談及2028選戰，指出民進黨執政已經超過10年，如果出現第4次政黨輪替，對民進黨而言也不是壞事。對此，代表民進黨參選台中市長的立委何欣純則回應，台中市也需要政黨輪替。台中市長盧秀燕說：「台灣是民主的國家，那不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步。」相較以往的謹慎，更時常搬出「專心市政」，這次罕見高談國是，平面媒體專訪台中市長盧秀燕，斗大標題寫著「第四次政黨輪替」，談及民進黨再次輪替後，已經執政十年，直言「我覺得夠了」，因為離民意遠了，認為如果2028年再次輪替，對民進黨而言也不是壞事，接著更抨擊總統賴清德日前的發言，是置國家於危險之中。台中市長盧秀燕說：「如果這種錯誤的資訊的話，有可能會造成人民的恐慌，或者是兩岸的誤判，甚至國際的動盪，不過好在總統那兒，已經發現他有錯誤，所以有進行更正。」一番發言超過市長格局，遭外界政治聯想，展現問鼎大位企圖心，子弟兵立委黃健豪，試圖將焦點拉回地方大選。立委(國)黃健豪說：「確實可能是為了2028年做鋪墊，但重點應該是2026年，還有一年的時間，未來這一年的時間，在野要怎麼樣合作。」民進黨台中市長參選人何欣純說：「台中市也需要政黨輪替啊，所以，我期待台中市民智慧的選擇。」民進黨台中市長參選人何欣純，藉機為自己的選情加溫，不過就在盧秀燕「國政說」發酵，立法院長韓國瑜也有新動作，發布公益桌曆預購消息，強調會加碼親筆簽名，而其中這張戴著墨鏡、身穿國旗皮衣，手插牛仔褲口袋的照片引發討論，記者VS.立法院長韓國瑜說：「(怎麼看盧市長專訪她是一個選總統的起手式)，謝謝，(你覺得她準備好了嗎)。」立委(國)黃健豪說：「每位委員，包含每位首長，隨時都要經營自己的社群，所以我想，這是一個正常一般的互動。」藍營兩顆太陽動作頻頻，增加指向2028大選的政治訊號。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 2