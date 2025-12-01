台灣鯛魚排遭驗出禁藥 南投已賣出22片下架2片

全聯販售的「台灣鯛魚排(大)」被驗出「不得檢出」的動物用藥，南投縣集集民生店進貨24片，已賣出22片，下架2片。（南投縣衛生局提供／楊靜茹南投傳真）

全聯販售的「台灣鯛魚排(大)」被驗出「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，批往全台369家全聯分店、共1萬5624片，其中南投縣集集民生店進貨24片，該店已於11月28日晚間接獲總公司通知，已賣出22片，下架2片並退回總公司，架上已無該批產品。

南投縣衛生局指出，高雄市衛生局10月間執行「食品抽驗計畫」，其中10月14日抽驗全聯路竹中正分公司的「台灣鯛魚排(大)(效期：2027年9月16日)」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」的標準，本局1日下午4時許獲報，立即前往稽查。

南投縣衛生局指出，經查全聯集集民生店已於11月28日晚間接獲總公司通知，「台灣鯛魚排(大)」不分批號全面下架，總計進貨24包，已售出22包，餘2包立即下架並退回總公司，架上已無該批產品。

