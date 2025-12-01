台灣鯛魚排驗出恩氟喹啉羧酸 雲林漁民喊冤：養30多年沒用過藥

台灣鯛被驗出禁藥，雲林縣許姓漁民（中）1日出面喊冤，強調養魚30餘年不會做這種事。（圖／雲林縣政府提供）

全聯販售的鯛魚排被驗出含動物用藥，魚隻來源為雲林縣養殖台灣鯛的許姓漁民，他1日強調自己養魚30餘年，都固定出貨給同一家漁產合作社，從沒有發生過用藥問題，合作社要出貨前都會進行檢驗，合格才會出貨，這種事情實在不可能會發生，希望相關單位能查明原因。

高雄市政府衛生局上個月月28日下午1點45電郵通知雲林縣衛生局，10月14日至全聯實業有限公司路竹中正分公司抽驗台灣鯛魚排產品，結果檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）0.028ppm（檢驗標準：不得檢出），該產品是由雲林縣一家漁產合作社所提供。

雲林縣衛生局立即派員前往漁產合作社進行產品查察，發現該批魚貨是雲林縣東勢鄉許姓漁民所養殖，由漁產合作社收購後再全數賣給全聯公司，總數為3125公斤，以每包200公克計算，約有1萬5600多包，合作社現場已無庫存。

許姓漁民告訴記者，他養魚30幾年，很奇怪怎麼會這樣？出貨前合作社都會抓魚去檢查，哪有可能會驗出用藥，他知道這種藥不能用，也根本不會用，不會胡亂來用這種藥，發生這件事讓他很困擾。

許姓漁民強調他養的魚都固定出貨給同一家合作社，從沒有發生過用藥問題，縣府告訴他被查出用藥時，他喊冤自己從來沒用過藥，合作社要出貨都會進行檢驗，合格後才會出貨，這種事情實在不可能會發生。

「養魚都賠錢了還遇到這種事情」許姓漁民無奈說，這件事讓他覺得很心煩，出貨被驗出有問題的這批魚養了1年多，同期還養了另一池，現在沒辦法出貨，損失很大。

雲林縣衛生局指出，恩氟喹啉羧酸是一種合成的廣效性殺菌劑，屬合法動物用藥，可用於牛、豬、家禽，但未核准使用於水產品，過量可能導致腸胃不適並影響腎功能等。

對於全聯將問題魚賣至哪些縣市，雲林縣衛生局說漁產合作社將問題魚賣給全聯總公司，總公司再發貨給全台門市，已請全聯總公司提供相關資料，但目前尚無回應。

