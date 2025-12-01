台灣鯛魚排驗出有毒物質 專家警告：恐引過敏與抗藥性風險

全聯福利中心販賣的「台灣鯛魚排（大）約200g」傳出含動物用藥「恩氟喹啉羧酸」全面下架。（高市衛生局提供）

高雄市衛生局發現雲林產「台灣鯛魚排」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。毒物專家指出，即便殘留濃度低，部分民眾仍可能對恩氟喹啉產生過敏反應，出現蕁麻疹、搔癢症狀；由於恩氟喹啉為廣效性抗生素，若用在水產飼養，也可能增加環境抗藥性細菌產生。

高市衛生局指出，10月間執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，發現高雄全聯路竹中正分公司「台灣鯛魚排」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反不得檢出的檢驗標準。

長庚醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，恩氟喹啉這種抗生素，不能用於水產飼養，根據現行標準為不得檢出。若鯛魚含有恩氟喹啉羧酸，就算濃度低、僅0.028ppm，不至於造成急性器官傷害，也會擔心誘發過敏反應，如皮膚出現蕁麻疹、癢、不舒服症狀。

另外，顏宗海指出，恩氟喹啉羧酸是一種廣效性抗生素，若業者將其用在鯛魚飼養，也會擔心未來增加環境中抗藥性細菌產生，導致未來面臨無藥可用窘境。

