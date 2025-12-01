台灣鯛魚排驗出禁藥！嘉義市賣出461包 下架回收235包（示意圖 資料照/雲林縣政府提供）

全聯販售的鯛魚排被驗出含動物用藥，這是台灣鯛首次被檢出「恩氟喹啉羧酸」這類禁藥，嘉義市衛生局掌握，全市19家全聯門市共進貨同批號產品696包，已賣出461包，預防性自主下架回收235包。

嘉市衛生局表示，業者被驗出含不得檢出的動物用藥屬初驗階段，嘉義市全聯門市已提供當時進貨數、銷售數和回收數量給衛生局，衛生局會確認是否有如實下架處理。

